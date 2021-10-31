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"Щоб Росія не маніпулювала": Байден на зустрічі з Меркель підняв питання підтримки України

31 жовтня 2021, 07:28

Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України.

Байден, Меркель
Байден на зустрічі з Меркель підняв питання підтримки України / Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель і віцеканцлером, кандидатом на посаду глави німецького уряду Німеччини Олафом Шольцем. На зустрічі Байден підняв питання підтримки України.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден привітав канцлера Меркель з більш ніж 16-річним керівництвом з питань, що мають важливе значення для загальної безпеки і процвітання, а також для трансатлантичних відносин.

"Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб Росія не могла маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях", - йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили ситуацію в Афганістані, в тому числі зусилля щодо забезпечення продовження гуманітарної допомоги. Президент Байден подякував Німеччині за те, що вона прийняла 35 000 афганців, які переїхали до США.

Раніше США закликали обидві сторони конфлікту на Донбасі до припинення вогню. Водночас Вашингтон вважає, що відповідальність за загострення ситуації лежить саме на Росії, йдеться в заяві посольства США в Україні.

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Також в США закликають союзників і партнерів зняти обмеження для збройної підтримки України. З такою заявою виступила помічниця міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер.

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новини США Ангела Меркель Джо Байден
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