УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Омську спалахнула масштабна пожежа на нафтозаводі: що відомо

Альона Вороніна
1 серпня 2024, 20:27
127
Вогонь уже охопив 300 квадратних метрів російського підприємства.
Пожар на нефтезаводе в Омске
В Омську спалахнула велика пожежа на нафтозаводі/ колаж: Главред, фото: скрін

У місті Омськ в країні-агресорці Росії спалахнула велика пожежа на території нафтозаводу у четвер, 1 серпня.

Про це повідомило на своєму Telegram-каналі російське видання Astra, яке позиціонує себе як незалежне. Зазначається, що вогонь уже охопив 300 квадратних метрів підприємства. На місці працюють сили російського МНС.

"У Нєфтяніках (район Омська – ред.) справді відбувається пожежа на території одного з підприємств. Нині задіяні сили цього підприємства та сили МНС", – зазначається у повідомленні.

відео дня

Причина, через яку спалахнула масштабна пожежа, поки що невідома.

Пожар на нефтезаводе в Омске
Пожежа на нафтозаводі в Омську/ скрін

Дивіться відео пожежі на нафтозаводі в Омську:

Пожар на нефтезаводе в Омске
Пожежа на нафтозаводі в Омську/ скрін

Вибухи і пожежі в Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що ГУР потужно атакувало авіабази в РФ – аналітики розкрили вражаючі наслідки. У Росії заявляли, що нібито російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською та Рязанською областями.

30 серпня стало відомо, що у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. Цей завод є ключовою ланкою у виробництві мікросхем. Крім того, він забезпечує російських розвідників системами управління.

Також раніше повідомлялося, що в РФ знову поскаржилися на атаку дронів у ніч на 31 серпня. Як завжди, в Міноборони РФ повідомили, що російська "пе-ве-о" нібито знищила усі дрони.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії нефтебаза Омск
Реклама

Головне за день

Можливі масовані обстріли: мешканців однієї з областей попередили про небезпеку 2 серпня

Можливі масовані обстріли: мешканців однієї з областей попередили про небезпеку 2 серпня

21:36 Україна
У Зеленського попередили про тривожний прогноз у війні РФ проти України

У Зеленського попередили про тривожний прогноз у війні РФ проти України

21:17 Україна
Удар по Су-35 Путіна: у Британії зробили гучну заяву щодо F-16 в Україні

Удар по Су-35 Путіна: у Британії зробили гучну заяву щодо F-16 в Україні

20:09 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помер дядько Гаррі та Вільяма: у королівській родині трапилося горе 2908

Помер дядько Гаррі та Вільяма: у королівській родині трапилося горе

Росіяни в істериці готуються полювати на F-16: виявлено перший комплекс 1921

Росіяни в істериці готуються "полювати" на F-16: виявлено перший комплекс

Гороскоп на серпень-2024 для всіх від Влада Росса: кому пощастить наприкінці літа 1321

Гороскоп на серпень-2024 для всіх від Влада Росса: кому пощастить наприкінці літа

Наблизилися до Покровська: РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі - DeepState 1220

Наблизилися до Покровська: РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі - DeepState

Останні новини

21:37

Росія ввечері випустила ракети по Україні: вибухи прогриміли у двох містах

21:36

Можливі масовані обстріли: мешканців однієї з областей попередили про небезпеку 2 серпняВідео

21:22

"Не дуже комфортна історія": Олександр Пономарьов викрив свою думку про камінг-аут дочки

21:17

У Зеленського попередили про тривожний прогноз у війні РФ проти України

20:57

Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні

ВЛК під час бронювання, вручення повісток та штрафи: інтервʼю з представницею Київського ТЦКВЛК під час бронювання, вручення повісток та штрафи: інтервʼю з представницею Київського ТЦК
20:27

В Омську спалахнула масштабна пожежа на нафтозаводі: що відомоВідео

20:09

Удар по Су-35 Путіна: у Британії зробили гучну заяву щодо F-16 в Україні

19:32

В Україні можуть спростити мобілізацію без участі ТЦК: Генштаб розкрив ідею

19:21

Будуть лити грозові дощі: в Україну йде сильне похолодання

Реклама
19:05

Крім Малі та Сирії: у ГУР натякнули на нові операції зі знищення найманців РФ

19:04

Як F-16 вплинуть на зону бойових дійПогляд

19:03

"Переказувати гроші" чи "переводити гроші" – як правильно: яку помилку ми часто робимоВідео

18:12

Скандал навколо відбудови "Охматдиту": підрядником обрали фірму із вдвічі більшими цінами

18:10

Жорсткі сварки і розлучення: названо період, коли в багатьох сім'ях почнеться кризаВідео

18:05

У Путіна ідею участі Росії в саміті миру назвали "безглуздою"

18:05

Чи штрафуватимуть порушників кожні 3 місяці: у ТЦК зробили гучну заяву

17:32

Серпень стане випробуванням для 4 знаків зодіаку: кому не пощастить в останній місяць літа

17:10

Про це мало хто знає: коли можна і не можна позичати гроші

17:00

Путін повертає кілерів і шпигунів: між Заходом і РФ обмін ув'язненими – CBS

16:50

Вперше: Україна запустила більше далекобійних дронів, ніж РФ - Forbes

Реклама
16:40

РФ хоче прорвати оборону ЗСУ, йдуть жорсткі бої: Сирський назвав найгарячіші напрямки фронту

16:35

Група TAS інвестує мільйони у модернізацію виробництва та інновації новости компании

16:14

Удар по окупантах під Курськом: у ВМС натякнули на власну далекобійну зброю

16:08

Головне - встигнути: як дізнатися, що час копати картоплю

16:08

З 14 резервних бригад ЗСУ партнери оснастили зброєю тільки три – Зеленський

16:05

Простіше, ніж може здатись: як прибрати ковтунці – 5 дієвих лайфхаківВідео

15:50

Починається "біла смуга": 3 знаки зодіаку, яким дуже пощастить у серпніВідео

15:42

Похолодає і будуть грозові дощі: Україну накриває небезпечна погода

15:17

Що не можна робити наступного дня після Маковія: суворі прикмети

15:10

Порошенко не перешкоджав Деркачу координувати дії агентури в Україні в обмін на ведення бізнесу в РФ - блогер

14:41

Смертельна аварія: у Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблий

14:29

Коли "Резерв+" вважається військово-обліковим документом: роз’яснення ТЦК

14:29

Дивну веселку зможе знайти лише гостроокий геній: загадка, яку треба виконати за 5 секунд

13:49

"Захопити Харків їм вже не вдасться": РФ змінила ціль та пріоритет – Зеленський

13:19

Росіяни в істериці готуються "полювати" на F-16: виявлено перший комплекс

13:14

Китайський гороскоп на завтра 2 серпня: Козлам - хороші вісті, Мавпам - відчай

13:12

Масована атака РФ на Україну у серпні: Жданов попередив українців

12:55

Гороскоп на серпень-2024 для всіх від Влада Росса: кому пощастить наприкінці літаВідео

12:39

На ВДНГ вдруге пройде фестиваль "Книжкова країна" новости компании

12:37

Добриво з кропиви - справжній скарб: що ним можна поливати

Реклама
12:29

Як по вухах визначити характер людини: швидка перевірка

12:13

Анастасія Стоцька розбурхала росіян новою фотографією доньки

12:12

Священник УПЦ МП готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: що відомоФото

12:10

Ведучих 1+1 media Наталію Мосейчук та Олександра Преподобного заочно "засудили" в росії новости компании

12:03

Росіяни визнали, що чф рф програв морським дронам СБУ - експерт

12:02

В Україну повертається аномальна спека: синоптик назвала терміни

11:50

Перше "срібло": Україна здобула другу медаль на Олімпіаді-2024

11:36

Україні загрожують серйозні обстріли: Росс назвав небезпечні дати в серпні 2024 рокуВідео

11:19

Втеча будь-якими способами: окупанти масово хочуть вибратися з України - ГУР

10:38

"Шахед" влучив у будинок російського опозиціонера під Києвом: що відомо

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти