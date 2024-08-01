В Омську спалахнула масштабна пожежа на нафтозаводі: що відомо

Вогонь уже охопив 300 квадратних метрів російського підприємства.

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В Омську спалахнула велика пожежа на нафтозаводі/ колаж: Главред, фото: скрін

У місті Омськ в країні-агресорці Росії спалахнула велика пожежа на території нафтозаводу у четвер, 1 серпня.

Про це повідомило на своєму Telegram-каналі російське видання Astra, яке позиціонує себе як незалежне. Зазначається, що вогонь уже охопив 300 квадратних метрів підприємства. На місці працюють сили російського МНС.

"У Нєфтяніках (район Омська – ред.) справді відбувається пожежа на території одного з підприємств. Нині задіяні сили цього підприємства та сили МНС", – зазначається у повідомленні. відео дня

Причина, через яку спалахнула масштабна пожежа, поки що невідома.

Пожежа на нафтозаводі в Омську/ скрін

Дивіться відео пожежі на нафтозаводі в Омську:

Пожежа на нафтозаводі в Омську/ скрін

Вибухи і пожежі в Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що ГУР потужно атакувало авіабази в РФ – аналітики розкрили вражаючі наслідки. У Росії заявляли, що нібито російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською та Рязанською областями.

30 серпня стало відомо, що у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. Цей завод є ключовою ланкою у виробництві мікросхем. Крім того, він забезпечує російських розвідників системами управління.

Також раніше повідомлялося, що в РФ знову поскаржилися на атаку дронів у ніч на 31 серпня. Як завжди, в Міноборони РФ повідомили, що російська "пе-ве-о" нібито знищила усі дрони.

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