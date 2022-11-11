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Дугін запропонував забити Путіна камінням

11 листопада 2022, 17:19

Ідеолог російського фашизму Олександр Дугін дійшов до того, що запропонував, хоч і алегорично, забити камінням російського диктатора Володимира Путіна.

Дугін, Путін
Олександр Дугін і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Ідеолог російського фашизму Олександр Дугін, цілком ймовірно, вийшов з себе від провалів російських окупаційних військ в Херсоні, і, в злегка завуальованій формі, озвучив заклик вбити російського диктатора Володимира Путіна ‒ якщо такі провали продовжаться. Спершу він виклав такий пост у своїх соцмережах, потім видалив. Але копія залишилася на одному з пропагандистських ресурсів.

"Влада. Вона несе відповідальність за це [відступ з Херсона ‒ Главред]. У чому сенс самодержавства, а у нас саме воно? Ми даємо правителю абсолютну повноту влади, а він нас усіх — народ, держава, людей — у критичний момент рятує. Якщо для цього він оточує себе нечистю або плює на соціальну справедливість, це неприємно, але аби врятував. А якщо не рятує? Тоді-його чекає доля "царя дощів" (дивись Фрезера ‒ [британський письменник і дослідник міфології Джеймс Фрезер в книзі "Золота гілка" описав обряд вбивства царя ‒ Главред]). У самодержавства є і зворотна сторона. Повнота влади при успіху, але і повнота відповідальності за провал. А як ви хотіли", ‒ написав він.

На це оперативно звернув увагу радник керівника МВС України Дениса Монастирського Вадим Денисенко.

"Де-факто Дугін попереджає Путіна: або ситуація виправляється, або Путіна повинні прибрати", — саме так трактував він слова Дугіна.

Довідка: у книзі "Золота гілка" Джеймс Фрезер описує рідкісний африканський культ Царя дощів - жерця, нібито здатного викликати дощ

"Народ приносить йому данину одягом і плодами і обробляє за нього його велике поле. Він - цар царів, і посада його переходить у спадок до його брата або сина сестри. Вважається, що заклинанням він викликає дощ і проганяє сарану. Якщо він не виправдовує очікувань народу і в країні настає тривала посуха, його до смерті забивають камінням; причому перший камінь зобов'язаний кинути в нього найближчий родич", ‒ писав Фрезер.

Дугін запропонував забити Путіна камінням

Армія України увійшла в Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли в окупований Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

"Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", - підкреслили в ГУР.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що на Херсонщині заблоковано тисячі військових РФ. Вони не змогли вчасно втекти і знаходяться під ударом ЗСУ.

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Володимир Путін Олександр Дугін війна Росії та України
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