Друзі Путіна можуть залишитися без нафти: названо цілі ЗСУ в Брянській області

Через Брянську область проходить нафтопровід "Дружба", нагадав Роман Світан.

https://glavred.net/world/druzya-putina-mogut-ostatsya-bez-nefti-nazvany-celi-vsu-v-bryanskoy-oblasti-10609313.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Головне від Світана:

Брянщина ризикує повторити долю Курщини

ЗСУ можуть обрізати нафтопотік РФ

У Брянській області цілком можливе повторення сценарію з Курщиною, не виключив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Раніше місцева влада Брянської області заявила про захід українських сил оборони в напрямку населеного пункту Климове, неподалік від української Семенівки, передає Канал 24.

відео дня

Експерт зазначає, що раніше Климове слугувало літнім аеродромом для Конотопської авіабази, зараз там розташований склад старої радянської техніки. Водночас окупанти РФ раніше туди перекинули додаткові сили для наступу в бік Чернігівської області.

"З весни росіяни намагаються організувати наступ на три локації - Вовчанськ, у бік Сум і в напрямку Чернігівщини. Важливо цю (Климове - ред.) локацію обеззброїти, як і Курський напрямок", - пояснив військовий експерт.

При цьому співрозмовник нагадує про те, що неподалік проходить нафтопровід "Дружба", а за 40 кілометрів у населеному пункті Унеча стоїть станція розподілу.

"Якщо взяти її під контроль, без нафти залишиться Віктор Орбан, Роберт Фіцо, Олександр Лукашенко. Це потрібно було зробити вже давно", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Сили оборони України завдали удару по нафтобазі, де зберігалися паливно-мастильні матеріали для російської армії.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованій Росією Феодосії. Українські сили успішно атакували об'єкт, незважаючи на наявність системи ППО "Панцир С-1", яка не змогла відбити атаку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред