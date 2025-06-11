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"Друг" Путіна пообіцяв допомогти Україні: що відомо

Маріна Фурман
11 червня 2025, 23:41
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Александар Вучич прибув вперше до України за 12 років.
Вучич, Путин
Сербія хоче долучитися до відновлення міст України / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

  • Сербія готова відновити одне-два українські міста або регіони
  • Вучич підтримує територіальну цілісність України

Сербія готова відбудувати декілька міст чи регіон України. Про це заявив президент Александар Вучич під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Одесі.

Під час виступу Вучич запевнив, що Сербія залишатиметься вірною міжнародному праву і статуту ООН у контексті підтримки територіальної цілісності держав, і за його словами, така позиція може бути корисною Україні.

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"Я можу уявити, як українські громадяни є ситими по горло словами про підтримку та допомогу Україні", – зазначив Вучич.

Він також підкреслив, що Сербія могла бути "допоміжною" у зусиллях з досягнення припинення вогню, але, за словами Вучича, його країна хотіла б практично підтримати Україну.

"Я хотів би отримати вашу підтримку, пане президенте Зеленський, щоб ми могли взяти одне або два міста чи один невеликий регіон, який ми могли б відродити. І я думаю, що це було б чимось дуже помітним для людей в Україні, якби вони отримали чітку і дуже конкретну підтримку. Щось на кшталт того, що робив Азербайджан", — заявив Вучич.

Він додав, що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу Сербії та підтримку територіальної цілісності країни.

"Ми готові слухати вас і дивитися, як ми можемо допомагати вам", – підкреслив очільник Сербії.

Саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" заявив, що Росія прагне встановити контроль над Одесою, а в подальшому – вийти до кордонів із Румунією та Молдовою. За його словами, Одещина є однією з ключових мішеней для російської агресії, спрямованої на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Він додав, що Росія не сприймає Україну як незалежну державу, розглядаючи її виключно як джерело ресурсів і військовий плацдарм. На його думку, всі країни регіону стикаються з однаковою загрозою, що виходить від одного джерела дестабілізації — Росії.

Крім того, під час саміту Зеленський наголосив на важливості посилення ППО для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури та анонсував появу нових видів зброї.

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Хто такий Александр Вучич?

Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; нар. 5 березня 1970, Белград, Югославія) — сербський політик, державний діяч, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був двічі прем'єр-міністром Сербії (2014—2016, 2016—2017), першим віцепрем'єром (2012—2014), міністром оборони (2012—2013) та міністром інформації (1998—2000). Колишній голова Сербської прогресивної партії (до травня 2023).

Політичний курс Вучича спрямований на євроінтеграцію країни та залишення дружніх відносин із Росією та Китаєм. Українські медіа називають Вучича проросійським, пише Вікіпедія.

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