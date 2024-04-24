'Дрончик прилетів, і не один': у РФ після вибухів горить НПЗ

Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі в Смоленській області. Також дрон упав у Липецьку.

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"Бавовна" в Росії 24 квітня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі 24 квітня на території країни-агресора Росії прогриміли вибухи. РосЗМІ пишуть про атаку ударних безпілотників. Зокрема, на територію міста Липецьк упав дрон, а в Смоленській області горить нафтобаза.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив у Telegram, що дрони намагалися атакувати інфраструктуру в промисловій зоні Липецька.

"Об'єкт був одиничним, загрози атаки житлового масиву не було. Було ухвалено рішення не вмикати системи оповіщення в місті та провести евакуацію лише на території падіння БПЛА", - заявив він.

відео дня

Тим часом у Смоленській області загорілася нафтобаза. Після атаки безпілотників сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.

Пожежа в Смоленській області / скріншот

Пожежа в Смоленській області / скріншот

"Цілком ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій та не піддаватися паніці", - повідомив губернатор області Василь Анохін.

Тим часом у Мережі з'явилися фото й відео наслідків нічної атаки дронів. Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі в районі сіл Роздорне і Пригірське в Смоленській області. За їхніми словами, було чутно щонайменше 4-5 вибухів.

Перший вибух пролунав о 3:15 ночі, в районі нафтової бази біля села Роздорово (близько 20 км від Смоленська). Приблизно за 15 хвилин пролунав ще один вибух, після цього в районі промислового об'єкта з'явилася заграва і дим. Уже близько четвертої ранку було чутно ще кілька гучних "хлопків".

"Дрончик прилетів, і не один. Було два вибухи. Великий вогонь горить, а там нафтобаза", - розповіла місцева жителька.

Дивіться відео - У Росію знову прийшла "бавовна":

Також у Мережі з'явилися кадри, як стверджується, з місця пожежі у Воронезькій області після атаки дронів.

Підтверджень автентичності відео немає. Але судячи з кадрів, атакований НПЗ або нафтосховище.

Дивіться відео - У РФ горить НПЗ у Воронезькій області:

У РФ - пожежа після атаки дронів / скріншот

Тим часом у Міноброни країни-агресора РФ заявили, що за ніч знищено 8 українських безпілотників: три - над територією Курської області; два - над територією Бєлгородської області; два - над територією Воронезької області та один - над територією Смоленської області.

Губернатор же Воронезької області стверджує, що над регіоном знищено 4 БПЛА.

Атаки на російські НПЗ

США просили Україну утриматися від ударів по нафтопереробних заводах Росії ще в лютому 2024 року. The Washington Post, посилаючись на джерела, пише, як віцепрезидентка Камала Гарріс зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Це "конфіденційне" прохання, за словами співрозмовників журналістів, дуже розлютило українського президента.

У квітні 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитися на тактичних і оперативних цілях, які можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою". На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари безпілотниками глибоко всередині території країни-агресора РФ є частиною стратегії з примусу Кремля відмовитися від нападу на Україну. Такі операції необхідні для збереження тиску на диктатора Володимира Путіна попри те, що Вашингтон виступає проти таких атак.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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