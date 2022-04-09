Доставка тіл відбуватиметься 2 рази на місяць: влада РФ боїться паніки через втрати в Україні

Те, що РФ зазнала колосальних втрат, визнали навіть у Кремлі.
Щоб уникнути паніки і протестів серед громадян РФ тіла загиблих в Україні російських військовослужбовців привозять додому невеликими партіями.
Величезні втрати в 331 парашутно-десантному полку (в / ч 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (в / ч 65451, Іваново), повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Наприкінці березня в Кострому було доставлено тіло загиблого командира полку і ще шістьох військовослужбовців. Наступна партія тіл 10 загиблих військовослужбовців очікується в середині квітня", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
За даними журналіста, в 331 парашутно-десантному полку РФ загинули понад 100 військовослужбовців, серед них - 29 офіцерів. Будуть доставляти їх тіла в Кострому двічі на місяць протягом ще 3-4 місяців.
Нагадаємо, бійці ЗСУ протягом 7 квітня відбили як мінімум шість атак російських окупантів на східному напрямку. В ході боїв було ліквідовано як мінімум 90 загарбників.
Також ми повідомляли, що прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв'ю британському каналу Sky News визнав значні втрати російських військ у війні проти України.
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