Доставка тіл відбуватиметься 2 рази на місяць: влада РФ боїться паніки через втрати в Україні

Влада РФ боїться паніки через втрати в Україні / Reuters

Щоб уникнути паніки і протестів серед громадян РФ тіла загиблих в Україні російських військовослужбовців привозять додому невеликими партіями.

Величезні втрати в 331 парашутно-десантному полку (в / ч 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (в / ч 65451, Іваново), повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Наприкінці березня в Кострому було доставлено тіло загиблого командира полку і ще шістьох військовослужбовців. Наступна партія тіл 10 загиблих військовослужбовців очікується в середині квітня", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За даними журналіста, в 331 парашутно-десантному полку РФ загинули понад 100 військовослужбовців, серед них - 29 офіцерів. Будуть доставляти їх тіла в Кострому двічі на місяць протягом ще 3-4 місяців.

Нагадаємо, бійці ЗСУ протягом 7 квітня відбили як мінімум шість атак російських окупантів на східному напрямку. В ході боїв було ліквідовано як мінімум 90 загарбників.

Також ми повідомляли, що прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв'ю британському каналу Sky News визнав значні втрати російських військ у війні проти України.

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