Загарбник злякався українського дрона і привів його на позиції: артилерія ЗСУ знищила їх

На ролику чітко видно, як російський окупант швидко-швидко втікав від дрона і постійно озирався, чи продовжує той його переслідувати.
Російські окупанти неймовірно перелякані тим, як працюють українські бійці за допомогою турецьких бойових безпілотників "Байрактар". І від страху агресори вже тікають і від звичайних дронів-розвідників. Відео роботи такого дрона опублікував у Facebook військовослужбовець Микола Колесник.
Як каже Колесник, прибіг цей окупант якраз на позиції свого підрозділу. Там вирішили обстріляти дрон. І два рази потрапили. Але безпілотник успішно повернувся на базу, передав потрібні координати і бійці ЗСУ завдали потужного артилерійського удару по позиціях окупантом. І повністю їх знищили.
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Нагадаємо, раніше, 26 березня, на Слобожанському напрямку зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил був збитий російський бомбардувальник.
Про це йдеться в повідомленні повітряного командування "Схід" у Facebook.
Відзначається, що зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" знищені дві ворожі цілі, серед яких літак і безпілотник РФ.
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