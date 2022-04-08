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Знищено танки, літак та 90 агресорів: у ЗСУ розповіли про бої на східному напрямку

8 квітня 2022, 07:52

Крім того, російська армія втратила ще чотири танки, п'ять бойових машин піхоти, дев'яти одиниць автомобільної техніки, бойовий літак і три безпілотники.

Розбита техніка
Розбита техніка агресорів / УНІАН

Бійці ЗСУ протягом 7 квітня відбили як мінімум шість атак російських окупантів на східному напрямку. В ході боїв було ліквідовано як мінімум 90 агресорів. Про це повідомили представники оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Кремлівські бандити не залишили свої загарбницькі плани, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога і щодня наближають перемогу України", - йдеться в тексті.

Як кажуть українські офіцери, всього з 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну, було до ліквідовано вже близько 19 тисяч російських окупантів. Також ворог втратив близько 700 танків, 55 засобів ППО, 150 літаків, 135 вертольотів, а також тисячі одиниць іншої бойової техніки.

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Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв'ю британському каналу Sky News визнав значні втрати російських військ у війні проти України.

Однак, за його словами, в Кремлі не вважають, що отримання серйозної шкоди стало військовим приниженням Росії. Відведення військ з Києва та Чернігова він назвав нібито жестом "доброї волі" і висловив готовність Москви продовжувати переговори з Києвом.

Автор: Єгор Бунін
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