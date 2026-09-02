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Німеччина вперше прямо звинуватила РФ в атаці дронів: Politico розповів, що це означає

Дар'я Пшеничник
2 вересня 2026, 11:29
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Берлін закриває консульство РФ в Бонні, обмежує в'їзд громадян РФ і вимагає від ЄС нового пакета санкцій, а НАТО заявило про повну солідарність із Німеччиною.

РФ Германия
Німеччина звинуватила РФ в атаці дронів на аеропорт Лейпцига / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Берлін офіційно звинуватив Росію в атаці дронів
  • Консульство РФ у Бонні закриють 18 вересня
  • Німеччина вимагає нових санкцій ЄС проти росіян

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Німеччина вперше так однозначно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотниками з вибухівкою в районі аеропорту Лейпциг-Галле і тепер домагатиметься нових санкцій ЄС проти РФ, пише Politico.

Оцінку самих німецько-російських відносин глава МЗС Йоханн Вадефуль звів до однієї формули: російське керівництво "ставиться до Німеччини з відкритою ворожістю". За його словами, спроба атаки в Лейпцигу стала свідомим кроком Москви, спрямованим на погіршення й без того напружених відносин між двома країнами.

Міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що уряд вважає Росію відповідальною за те, що сталося, попри те, що розслідування ще триває. Підставою для такого висновку стали технічні особливості апаратів, які фахівці зіставили з попередніми епізодами.

"Конфігурація безпілотника, різні компоненти, вибухівка та кібертехнології – все це ми знаємо з інших російських гібридних операцій та війни проти України", – заявив Добріндт.

Безпосередніми виконавцями, за його словами, могли бути агенти нижчої ланки, проте використана техніка свідчить про високу технічну підготовку та значні організаційні зусилля під час планування операції.

Берлін очікує продовження

У німецькому уряді не розглядають серпневий епізод як поодинокий і прогнозують нові спроби.

"Ми припускаємо, що Німеччина є ціллю подальших гібридних атак з боку Росії", – зазначив міністр, додавши, що в майбутньому Москва може спробувати завдати країні ще більшої шкоди.

Жорсткість нинішньої реакції Берліна свідчить про зміну підходу німецького уряду до Москви. Німеччина вже дозволила своїй зовнішній розвідці проводити диверсійні та наступальні кібероперації у відповідь на гібридні загрози.

Перелік конкретних кроків уже затверджено. Російське консульство в Бонні закриють 18 вересня, посилиться контроль під час в'їзду російських громадян до країни, а дію угоди, що регулює роботу "Російського дому" в Берліні, припинять.

Крім того, Німеччина запропонує Євросоюзу ввести нові санкції проти росіян, яких вважають причетними до гібридних атак, і домагатиметься посилення обмежень проти російського "тіньового флоту". За даними німецької влади, в ЄС також може бути порушено питання щодо обмеження видачі росіянам 90-денних туристичних віз та свободи пересування російських дипломатів.

Реакція партнерів і деталі інциденту

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що це питання, зокрема щодо додаткових санкцій, обговорюватиметься главами зовнішньополітичних відомств країн ЄС. Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро попередив, що підтвердження причетності Росії до атаки неминуче матиме наслідки.

"НАТО висловлює повну солідарність з Німеччиною після гібридної атаки Росії в Лейпцигу", – заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, привітавши оголошені Берліном заходи у відповідь.

Сам інцидент стався в серпні: у районі аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини помітили три безпілотники, оснащені вибуховими речовинами. Один із дронів виявили поблизу українського літака Ан-24, який використовується для перевезення боєприпасів.

РФ готує новий удар по Європі: експерт розповів подробиці

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов переконаний, що військова провокація Росії проти НАТО відбудеться зі стовідсотковою ймовірністю. На його думку, теракти та диверсії в Європі є частиною єдиного задуму Кремля, спрямованого на розхитування ситуації, створення хаосу та розкол Євросоюзу й НАТО. Проте європейські спецслужби та політики досі недостатньо глибоко оцінюють цю загрозу.

Характеризуючи нинішній стан безпекової ситуації в Європі, експерт підкреслив відсутність бажання аналізувати дії та методи противника:

"Це буде стовідсотково. Вважається, що ворога треба знати і потрібно вивчати його постулати, методи та наміри. Але в Європі досі ніхто не хоче цього робити", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Жданов наголошує, що гібридна війна РФ проти європейських країн вже триває повним ходом, а під час розслідувань чергових диверсій щоразу виявляють російський слід. Україна продовжує переконувати партнерів, що у разі відсутності перемоги над агресором сьогодні, завтра Росія перенесе бойові дії безпосередньо на територію країн ЄС.

Загроза нападу РФ на НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін доручив спецслужбам РФ домогтися розпаду НАТО та ЄС у 2026 році. У повідомленні ЗМІ згадується роль Молдови в реалізації цих планів і можливе використання її території для тиску на Європу. За інформацією NYT, Кремль застосовує різні методи дестабілізації, включно зі схемами підкупу виборців і втручанням у політику країни.

The Telegraph оприлюднив розслідування про як мінімум десять дронових хабів уздовж кордонів РФ. Розслідування детально описує розгортання нових майданчиків і їхню здатність запускати далекобійні ударні безпілотники. У матеріалі наведено, що деякі бази мають понад 59 пускових рейок, одна з локацій розрахована більш ніж на 1000 апаратів, а діапазон нових модифікацій дронів становить близько 1000 кілометрів.

НАТО оприлюднило концепцію триетапного реагування на можливу агресію Росії. У концепції описано послідовність дій Альянсу щодо захисту територій та ураження військових об’єктів. Згідно з оприлюдненими тезами, перший етап передбачає зупинку ракетних ударів, другий - удари по військовій інфраструктурі, а третій - використання безпілотників і роботів для ураження аеродромів та баз.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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