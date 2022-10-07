'Довгих років в'язниці': у Чехії 'Путіна' поклали в труну і креативно 'привітали' з 70-річчям

Активісти принесли до посольства РФ в Чехії імпровізовану труну з лялькою, схожою на Путіна.
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова 7 жовтня опублікувала фото, на якому вона одягнена у футболку з нецензурним написом, присвяченим Володимиру Путіну.
Свій пост вона опублікувала в Twitter у день, коли господар Кремля святкував своє 70-річчя.
"Дякую своїм друзям з колекції "подарунок Путіну" за подарунок для мене. Коли мені ще надіти їх футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію по відношенню до одного з найбільших злочинців нашої епохи. Ми скоро переможемо", - написала Чернохова в коментарі до фото.
Крім того, активісти принесли до посольства РФ в Чехії імпровізовану труну з лялькою, схожою на Путіна.
"Довгих років в'язниці", написали вони на плакаті, який підняли біля посольства РФ.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
Читайте ще:
- Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смерті
- Тремтить і кульгає: у Британії розповіли про діагноз Путіна
- Невролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і розповіла про його захворювання