'Довгих років в'язниці': у Чехії 'Путіна' поклали в труну і креативно 'привітали' з 70-річчям

Яна Чернохова "привітала" Володимира Путіна з ювілеєм / @jana_cernochova / скріншот

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова 7 жовтня опублікувала фото, на якому вона одягнена у футболку з нецензурним написом, присвяченим Володимиру Путіну.

Свій пост вона опублікувала в Twitter у день, коли господар Кремля святкував своє 70-річчя.

"Дякую своїм друзям з колекції "подарунок Путіну" за подарунок для мене. Коли мені ще надіти їх футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію по відношенню до одного з найбільших злочинців нашої епохи. Ми скоро переможемо", - написала Чернохова в коментарі до фото.

/ @jana_cernochova

Крім того, активісти принесли до посольства РФ в Чехії імпровізовану труну з лялькою, схожою на Путіна.

"Довгих років в'язниці", написали вони на плакаті, який підняли біля посольства РФ.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще: