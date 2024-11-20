Від будівлі нічого не залишилося: перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській області

Українські військові могли вдарити ракетами по садибі з північнокорейськими військовими.

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ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Українські сили атакували Росію ракетами Storm Shadow. У Мережі з'явилися перші кадри з повітря, на яких також видно руйнування.

Як повідомляє ВЧК-ОДПУ, ударів було завдано по садибі в Мар'їно Рильського району Курської області. Там міг перебувати російський військовий штаб із військовослужбовцями з Північної Кореї.

"На відео проліт британських ракет Storm Shadow, якими було завдано удару по Мар'їно Рильського району Курської області. Днями стало відомо, що Британія дозволила наносити цими ракетами удари вглиб Росії", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Дивіться відео з ударами ракетами Storm Shadow по території РФ:

ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по РФ / фото: скріншот

Удари вглиб Росії - головні новини

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії, заявив помічник держсекретаря США Брайан Ніколс. За його словами, Байден дозволив Україні застосовувати таку зброю для самозахисту, сподіваючись, що це змусить Росію відмовитись від захоплення української території і розпочати переговори.

Також Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами, маючи близько 50 таких ракет у своєму арсеналі. У ніч на 19 листопада українські війська вдарили по складах ракетно-артилерійського управління РФ, знищивши важливі ресурси, які Росія планувала використовувати для контрнаступу на українські позиції в Курській області.

Як повідомляв Главред, ЗСУ вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії, зокрема в Курській області. Це стало відповіддю на рішення Москви залучити північнокорейські війська до війни проти України.

Що відомо про Storm Shadow / Інфографіка Главреда

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