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Це може полетіти по Україні: Кулик розповів, про що Путін хоче домовитись в КНДР

Анна Косик
17 червня 2024, 17:33
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Країна-агресор Росія страждає від нестачі ракет і боєприпасів. Тому очікується, що допомогу в подоланні цього дефіциту їй надасть КНДР, однак є нюанс.
Путин, ракеты
КНДР може передати Росії ракети і боєприпаси для покриття дефіциту / Колаж: Главред, фото: flickr

Очільник країни-окупанта Володимир Путін планує цього тижня візит до Північної Кореї. Під час зустрічі із Кім Чен Ином, найімовірніше, мова зайде про підтримку Росії у вигляді постачання боєприпасів та ракет. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, окупанти зараз відчувають дефіцит і те, що виробляють - одразу використовують для атак на територію України. Росії необхідно сформувати запас певних видів ракетних озброєнь для того, щоб відновити масові бомбардування. Саме Північна Корея може допомогти Кремлю у цьому питанні.

"Північна Корея може передати певний обсяг цих ракет потреб росіян. Йдеться про ракети наземного базування, що летять досить далеко, на 600 км, і цього достатньо, щоб з території РФ обстрілювати не лише Харків, а й інші міста по лінії розмежування", - каже Кулик.

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КНДР також в змозі передати окупантам боєприпаси різних калібрів, міни, патрони та чимало іншого. Однак Корея, найімовірніше на готова йти на більш радикальний крок, як от посилати своїх людей на російсько-українську війну.

"Північна Корея може покрити цей дефіцит (боєприпасів - ред). Не повністю, але значною мірою. І все це в Україні використовуватиметься. Я не вірю у надання північнокорейських підрозділів для війни Росії проти України, у те, що солдати КНДР воюватимуть тут. Цього не буде через різні обставини. Насамперед через попередній досвід використання робочої сили: використання будівельних загонів не закінчувалося позитивно для Північної Кореї, бо ці люди просто тікали. Тому історії про те, що північні корейці посилають будівельників на Донбас, щоби щось там відбудовувати, не відповідають дійсності", - резюмував експерт.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Допомога КНДР Росії - що відомо

Напередодні Північна Корея переправила до Росії контейнери, які можуть вміщати майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Москва також отримала десятки балістичних ракет і передає Пхеньяну технології для супутників, танків і літаків.

Раніше стало відомо, що близько половини північнокорейських ракет, які Росія використала для ударів по Україні, не долетіли до своїх цілей. Відсоток несправності балістичних ракет від Північної Кореї є досить високим.

Стало відомо і те, що КНДР передала Росії понад півтора мільйона артилерійських снарядів для війни проти України. Половина таких боєприпасів не придатні для стрільби або як мінімум потребують перевірки.
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Володимир Путін Віталій Кулик КНДР
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