Десятки кілограмів вибухівки: чим вдарили по ракетному арсеналу у РФ – експерт

Вибухи в Торопці почалися з ураження слабо укріплених ангарів, вважає Давид Шарп.

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Експерт пояснив, чим могли знищити ракетний арсенал РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Удар по арсеналу боєприпасів армії країни-агресора РФ Тверської області могли завдати безпілотником, заявив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Багато боєприпасів на цьому складі перебували в примітивних укриттях або взагалі зовні, отже, для вибуху достатньо навіть незначного боєприпасу, який запустить ланцюгову реакцію, - і це цілком міг бути звичайний дрон, сказав він у коментарі 24 каналу.

"Припускаю, що почалося все з ураження слабо укріплених ангарів. Це найбільш раціональна версія. Міг прилетіти і звичайний безпілотник, які часто по Росії запускають. Там 10-20 кілограмів вибухівки. Потрапляння в сховище. І до побачення", - каже військовий аналітик.

Водночас він поставив під сумнів версію про те, що удару по військовому складу у Тверській області могло бути завдано ракетами ATACMS із дальністю ураження 165 кілометрів.

Шарп додав, що якби було відомо, що з першим ударом вдалося знищити бетонні укриття, тоді можна говорити про ракети, однак це не виглядає правдоподібною версією.

Дивіться відео - вибухи у Тверській області операція ЗСУ:

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

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Раніше в Офісі президента відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області. Михайло Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами вглиб Росії.

Нагадаємо, в ніч на середу, 18 вересня, низка БПЛА атакували склад із боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталася масштабна пожежа, почалася детонація. Відомо, що внаслідок детонації в місті спостерігався землетрус.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

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