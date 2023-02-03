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Частина країни "відламається": російський експерт спрогнозував терміни розвалу РФ

3 лютого 2023, 13:56
Дмитро Орєшкін провів паралель між нинішньою Росією і нацистською Німеччиною часів Адольфа Гітлера.
Володимир Путін, Дмитро Орєшкін
Дмитро Орєшкін розповів про Росію після Володимира Путіна / Сайт Кремля, Вікіпедія

Рано чи пізно Україна буде зацікавлена вибудувати нормальні господарські, сировинні відносини з тими територіями, які знаходяться на північ і схід від неї, заявив російський політолог Дмитро Орєшкін.

Це може стосуватися і територій, де зараз розташована Російська Федерація, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Інше питання в тому, що це, звичайно, потребуватиме часу. Люди старшого віку пам'ятають, що після Другої світової війни здавалася немислимим взаємодія з Німеччиною. Як бачимо, покоління пройшло – ситуація налагодилася", - заявив він.

Експерт вважає, що після поразки у війні не виключений розпад Росії на кілька нових утворень.

"У довгостроковій перспективі з тією частиною Росії, яка усвідомить поразку, її причини і відламається від решти РФ, або ж збереже колишні територіальні виділи, але ментально перейде на європейські рейки руху, цілком можна буде вибудовувати відносини за умови того, що вона дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань", - сказав він.

При цьому російський політолог провів паралель між нинішньою Росією і нацистською Німеччиною часів Адольфа Гітлера.

"Все це дуже схоже на те, що було в Німеччині в 1920-1930-х роках: травма геополітичної поразки у Першій світовій війні, поява лідера, який розповідає про "велику Німеччину", йому бурхливо аплодують, але завершується усе це експансією і війною практично з усім розвиненим світом на російських полях. Німеччина цю війну програла. На жаль для Росії, путінські люди зробили висновок, що вони сильніші за всю планету. І забули, що вони перемагали Німеччину в союзі з США і Великобританією, які зараз на боці України. Тому путінська Росія зараз відіграє роль Німеччини 1930-х років – ті ж крики про згуртування, про підняття з колін, розширення історичних завоювань і іншої нісенітниці, яку із задоволенням ковтають люди", - зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що секрет популярності Володимира Путіна в РФ в тому, що він пропонує своїм громадянам прості рішення, зовсім як Гітлер пропонував такі ж відповіді німцям.

"Він розіграв цю ж карту з російським народом і приблизно таким же чином, як і Гітлер завів німців до ганебного глухого кута, Путін завів туди росіян", - додав Орєшкін.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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Володимир Путін Дмитро Орєшкін війна Росії та України розпад Росії
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