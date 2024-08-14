На допомогу Путіну: Лукашенко направляє бронетехніку в Росію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко направляє в Росію зі своїх бойових підрозділів військову техніку на допомогу Путіну.

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Лукашенко відправляє бронетехніку в Росію / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, МО РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав на термінове прохання Путіна передати росіянам частину військової техніки. Про це повідомляє білоруське видання "Белновости".

Як повідомляють у виданні, раніше Лукашенко передавав свою техніку, яка була законсервованою на військових складах, а зараз наказав відправити техніку, яка була у розпорядженні частин та підрозділів. Це свідчить про те, що Білорусь вже багато допомагає Росії і в неї самої залишилось мало бронемашин.

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"Якщо у 2022-му Білорусь передавала боєприпаси та техніку зі складів, то зараз ідеться про передачу з бойових підрозділів. Це може свідчити про те, що склади й арсенали Білорусі були спустошені 2022-го, і зараз Олександр Лукашенко може відповісти на запит Москви тільки технікою зі складу діючих підрозділів",- йдеться у повідомленні видання.

Також журналісти зазначають, що РФ втратила багато техніки не тільки на Курському напрямку, але і загалом на фронті в Україні, саме тому Путін в оперативному порядку попросив Лукашенка допомоги.

Навіть перезапустивши свій ВПК агресор не може забезпечити себе військовою технікою, особливо з відкриттям несподіваних напрямків фронту, зазначає видання.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Війна в Україні та участь Білорусі - останні новини

Нагадаємо, у війні проти РФ на боці України воює два білоруські підрозділи - полк Калиновського та полк Погоня, за словами бійців ЗСУ, якщо білоруси захочуть повернутися додому, то ніхто не буде їм мішати.

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі, і що білоруська ППО збила кілька цілей.

Також раніше стало відомо, що Лукашенко наказав своїм танкам висунутися в сторону українського кордону.

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