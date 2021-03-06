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ТНТ вирізав жарт Comedy Club про ситуацію з "палацом Путіна"

6 березня 2021, 20:05

Жарт про "палац Путіна", власником якого назвав себе бізнесмен Ротенберг, зник у випуску Comedy Club, показаному на російському телебаченні.

Comedy Club
Жарт про "палац Путіна" вирізали з першого випуску Comedy Club у 2021 році / Скріншот YouTube

У одному з випусків російського гумористичного шоу Comedy Club артист Павло Воля виступив з номером, в якому розповів, як журналісти просили його прокоментувати розслідування Олексія Навального про "палац Путіна". Воля пожартував, що був тільки в палаці Гаріка Мартиросяна, який його попередив, щоб у разі розслідування Воля сказав, що це його будинок. Жарт не показали на телеканалі ТНТ у новому випуску шоу.

Шоумен у своєму номері розповів про те, що журналісти просили його прокоментувати розслідування про "якийсь палац". Однак він знає тільки про те, що палац є у Мартиросяна. Увага, на відео є нецензурна лексика!

"Палац... я знаю, який палац у Мартиросяна (Гарік Мартиросян, керівник шоу Comedy Club, - ред.). Я був там з Мартиросяном, Мартиросян мені сказав: "Ось, Пашка, дивись – це мій дім. Якщо буде якесь розслідування - Пашка, це твій дім", - пожартував Воля.

Російське видання Палач звернуло увагу, що жарту не було у вийшовшому на телеканалі ТНТ 26 лютого першому у 2021 році випуску Comedy Club. Відзначається, що безпосередньо Воля не називав прізвищ Навального, Путіна і Ротеберга.читайте такожПропагандисти Росії знайшли "слід США" у фільмі Навального про "палац Путіна"

Примітно, у Comedy Club фактично обіграли ситуацію, коли після скандалу з "палацом Путіна" друг російського президента, олігарх Аркадій Ротенберг зізнався, що саме він є власником палацу у Геленджику, який фігурував у розслідуванні Навального.

"Палац Путіна" – новини

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новини Росії Павло Воля Comedy Club Володимир Путін Аркадій Ротенберг
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