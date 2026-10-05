Чума в Росії: Білий дім стежить за спалахом у Сибіру — ЗМІ

Після смерті 28-річної співробітниці інституту під медичний нагляд потрапили близько 200 осіб, а Вашингтон заявив, що розглядає можливі варіанти дій.

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У США стежать за ймовірним спалахом чуми в Росії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чому в Іркутській області запровадили особливі заходи

Що кажуть у Росспоживнагляді про ситуацію

Чи може легенева чума передаватися між людьми

У російському Шелехові під Іркутськом загинула 28-річна співробітниця протичумного науково-дослідного інституту, а її смерть пов'язують з аварією в лабораторії та ймовірним вивільненням небезпечної інфекції. Офіційно у жінки діагностували пневмонію "невідомої етіології", повідомляє CNN.

Інцидент уже вийшов за межі російського інформаційного поля: за ситуацією в Іркутській області та запровадженими там карантинними заходами стежить американська адміністрація, повідомляє Axios.

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"(Адміністрація Трампа - ред.) поінформована про спалах захворювання, стежить за ним і оцінює варіанти дій", - сказав виданню представник Білого дому.

Паралельно до справи долучився й зовнішньополітичний блок США. Представник Держдепу підтвердив CNN, що відомству відомо про можливу смерть від легеневої чуми в Росії, і наголосив на браку підтверджених даних.

"Ми уважно стежимо за ситуацією разом із CDC та іншими міжвідомчими партнерами. Багато деталей не підтверджено. Ми закликаємо російську владу швидко й відкрито ділитися достовірною інформацією", - заявив представник.

Карантин у пологовому будинку та маски на заводі

Що саме потрапило в навколишнє середовище, у Росспоживнагляді не уточнюють. Відомство обмежилося повідомленням, що особливі заходи було вжито "у зв’язку з випадком захворювання співробітниці Іркутського протичумного інституту", а санітарно-епідеміологічну ситуацію в Іркутську та Шелехові назвало стабільною.

Першим про можливу причину смерті публічно заявив голова сусідньої Бурятії Олексій Циденов - за його словами, молода жінка померла "можливо, від чуми". При цьому він запевнив, що в самій Бурятії жодних осередків хвороби немає.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв закликав мешканців зберігати спокій і повідомив про позачергове засідання регіональної протиепідемічної комісії за участю головного державного санітарного лікаря РФ. Приводом, за його словами, став "підозрілий випадок особливо небезпечної інфекції" у мешканця регіону.

Розташований неподалік від лабораторії Іркутський алюмінієвий завод наказав працівникам надіти маски як запобіжний захід. Його директор Артем Фоміних окремо зауважив, що навколо цієї ситуації ходить багато чуток і суперечливих повідомлень.

"Усі виявлені контактні особи перебувають під медичним наглядом. Наразі ознак захворювання в них немає, результати лабораторних досліджень негативні", - зазначив Фоміних.

Неофіційні дані свідчать про значно більші масштаби реагування. За інформацією незалежного регіонального видання "Люди Байкалу", під нагляд у Шелеховській лікарні, куди доставили лаборантку, помістили близько 200 осіб, а карантин ввели щонайменше в одному з міських пологових будинків.

Чому легенева чума небезпечніша за інші форми

Усередині російської системи охорони здоров’я версію про чуму публічно применшують. Екс-голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко у коментарі ТАСС припустив, що поширенню інфекції завадить похолодання.

За його словами, інфекція в Іркутській області "найімовірніше, не чума".

"Але навіть у разі підтвердження поширення захворювання в Росії не буде, заходи профілактики та лікування відомі. Пацієнтка повернулася з Бурятії, природним вогнищем чуми там є гризуни та блохи. Усі ці природні вогнища у нас перебувають під постійним контролем, але всі носії чуми вже сплять", - підкреслив Онищенко.

Клінічна картина, однак, має принципове значення. Легенева чума - одна з трьох форм захворювання, яке викликає бактерія Yersinia pestis, і на відміну від інших, що передаються через укуси інфікованих бліх, контакт із тваринами або зараженими тканинами, вона здатна легко передаватися від людини до людини через дихальні частинки.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у пацієнтів розвиваються лихоманка, головний біль, слабкість і "швидко прогресуюча пневмонія з задишкою, болем у грудях, кашлем, іноді з кров’янистою або водянистою слизом", зазначає відомство.

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальних служб США повідомили CNN, що CDC уважно стежить за ситуацією в Росії, а пріоритетом залишається безпека американських громадян.

У Всесвітній організації охорони здоров’я, у свою чергу, вказують на високу летальність чуми в разі бездіяльності - при цьому хвороба добре піддається лікуванню антибіотиками за умови своєчасного звернення та дотримання протиепідемічних запобіжних заходів.

Спалах чуми в Росії - що відомо

Як писав Главред, в Іркутській області Росії 28-річна жінка померла від чуми.

Смерть пацієнтки настала в ніч на 2 жовтня в районній лікарні Шелехова. Те, що у жінки була саме чума, підтвердив голова сусідньої Бурятії Олексій Циденов.

Після виявлення інфекції стаціонар перевели на карантин. У деяких відділеннях ще з 1 жовтня призупинили госпіталізацію та виписку пацієнтів.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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