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У РФ зафіксували смерть від чуми: сотні людей на карантині, що відомо

Марія Николишин
3 жовтня 2026, 12:07
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Стаціонар у Шелехові перевели на карантин, майже 200 контактних осіб госпіталізували.
У РФ зафіксували смерть від чуми: сотні людей на карантині, що відомо
В Росії жінка померла від чуми / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Жінка померла від чуми в Іркутській області РФ
  • Лікарню в Шелехові закрили на карантин
  • Версія зараження - розбита пробірка зі збудником

В Іркутській області Росії 28-річна жінка померла від чуми. Майже 200 людей, які могли контактувати з нею, взяли під медичний нагляд. Про це повідомило видання DW.

Відомо, що смерть пацієнтки настала в ніч проти 2 жовтня у районній лікарні Шелехова. Те, що у жінки була саме чума, підтвердив очільник сусідньої Бурятії Олексій Циденов.

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Після виявлення інфекції стаціонар перевели на карантин. У частині відділень ще від 1 жовтня зупинили госпіталізацію та виписування пацієнтів.

Загалом під нагляд потрапили 197 контактних осіб. Більшість із них - 189 людей - госпіталізували до медичних установ, зокрема 12 направили до протичумного інституту. Влада регіону стверджує, що симптомів інфекції у них не виявили, а результати лабораторних тестів наразі негативні.

Як жінка могла заразитися

Російське ЗМІ "Люди Байкалу" пише, що жінку звали Дар’я Шипілова. Вона нібито працювала лаборанткою в Іркутському інституті боротьби з чумою.

"25 вересня Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми, незабаром почувалася зле, швидка допомога госпіталізувала її до Шелеховської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на вулицях міста вже з’являються люди у ​​захисних костюмах, масках та рукавичках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 17 квітня 2025 року росіянка з Москви постраждала внаслідок нападу акули під час відпочинку на елітному курорті Мальдів. Їй довелося перенести термінову операцію, витрати на яку страхова компанія оплачувати відмовилась.

9 березня 2025 року на трасі Катарагама у Шрі-Ланці слон напав на машину, в якій перебували туристки з Росії. Тварина спершу повільно вийшла на дорогу, і жінки зупинилися, аби дочекатися, поки вона пройде. Проте слон наблизився до автівки, зазирнув усередину й ударив хоботом по боковому склу, розбивши його.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") - німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

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