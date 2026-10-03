У РФ підірвали окупанта-садиста зі списку "Миротворця", який катував полонених

Садиста Романа Сиромятнікова ліквідували 2 жовтня, коли він їхав у машині.

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У РФ підірвали садиста Романа Сиромятнікова / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, myrotvorets.center

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У Тульській області підірвали російського окупанта Романа Сиромятнікова

Сиромятніков причетний до катувань військовополонених ЗСУ на території ІК-1

У Новомосковську Тульської області підірвали російського окупанта Романа Сиромятнікова, який катував українських полонених.

Садиста ліквідували 2 жовтня під час руху в автомобілі. За даними місцевих ЗМІ, Сиромятніков брав участь у вторгненні окупантів РФ в Україну.

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Уточнюється, що ліквідований військовий злочинець до війни викладав ОБЖ у Новомосковському багатопрофільному коледжі. Як він розповідав виданню Myslo, після російського вторгнення в Україну він уклав контракт з МО РФ і провів на фронті два роки. У травні 2024 року Сиромятніков отримав поранення під час атаки безпілотників. Після лікування він повернувся до Тульської області.

/ Exilenova+

Що відомо про садиста Сиромятнікова

На профільному сайті Миротворець стверджується, що Сиромятніков причетний до катувань військовополонених ЗСУ на території ІК-1 у Тульській області.

В опублікованій на сайті характеристиці йдеться про те, що Сиромятніков "відрізняється винятковою жорстокістю та садизмом".

Главред раніше писав про те, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленевської колонії Дмитра Неєлова в Донецьку. За попередніми даними, під автомобілем було закладено вибуховий пристрій, який спрацював вночі.

Як повідомлялося, раніше стало відомо про напад на високопоставленого військового в Саратовській області. Згідно з повідомленнями, замах на генерала Варпаховича стався вранці 3 вересня.

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