Що чекає на Україну після перемоги над Росією: Майкл Накі зробив прогноз

Україна вже стала однією з найважливіших країн Європи і буде підтримувати свій статус, якщо Київ захоче рухатися в даному напрямку, вважає Майкл Накі.

Україна буде дуже важливим гравцем в Європі - Накі / Колаж УНІАН, Главред

Після перемоги над агресором Росією Україна буде цікавою для НАТО і Євросоюзу і отримає можливість підтримувати свій вплив на міжнародній політичній арені. Однак держава зіткнеться і з труднощами під час післявоєнного відновлення країни і реінтеграції окупованих територій. Загибель людей буде важкою травмою для України на десятиліття. Про це заявив російський опозиційний журналіст, блогер Майкл Накі.

В інтерв'ю Главреду він зробив прогноз про те, що оскільки Україна має найдосвідченішу армію в Європі, держава буде представляти інтерес для Північноатлантичного альянсу і Європейського Союзу. Київ отримає можливість посилити свої політичні позиції.

"Україна вже зараз є і буде після перемоги найдосвідченішою армією на континенті. Це підвищить її привабливість для міжнародних структур, таких як НАТО і Євросоюз, тому як військово-політичні альянси взаємопроникні. Україна буде дуже важливим гравцем в регіоні, і той час, коли Україну не могли показати на карті, минув. Україна є однією з важливих і суб'єктних країн в Європі і буде нею надалі, якщо сама того захоче", - вважає Накі.

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Однак на Україну чекають і труднощі. Потрібно буде відновлювати інфраструктуру та реінтегрувати окуповані території. Загибель людей стане важкою травмою для України на десятиліття вперед.

"Буде складно і важко, тому що півкраїни в руїнах. З тією частиною, що окупована Росією, будуть проблеми з реінтеграцією людей, особливо тих, які довго були під окупацією, як на Донбасі і в Криму. З цими проблемами доведеться довго розбиратися, будуть економічні проблеми у відновленні. Але цей важкий період призведе до повноцінного становлення України як важливої частини Європи. Весь світ буде в цьому допомагати і фінансово, і технологічно. В тому числі, будуть і компенсації від Росії. Але якщо фінансові втрати заповнити можна, то не людське горе і загиблих, що буде важкою травмою для України на десятиліття вперед", - підкреслив Майкл Накі.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що армія України готується не тільки до відбиття наступу окупантів Росії, але до свого потужного контрнаступу.

Українські війська підуть в атаку після рішення, яке буде ухвалено на Ставці головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що ЗСУ навесні зможуть перейти до реалізації контрнаступальної операції. Одна з цілей - нанесення ударів по фронту російських окупантів між захопленим Кримом і Росією. Сили оборони України розраховують вийти на кордони 1991 року.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україні для переходу до контрнаступу потрібна бойова авіація. Армії потрібно зломити панування в повітрі російських окупантів на захоплених територіях. Для цього, на думку Резнікова, потрібні сучасні бойові літаки, такі як F-16, Gripen або Tornado.

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Наступ Росії на Україну: