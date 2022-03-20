Що буде, якщо Путін не досягне цілей в Україні: експерт з Росії озвучив сценарії Кремля

Володимир Путін / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін може зважитися на теракт у разі невдачі вторгнення в Україну.

Таке прогноз озвучив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в коментарі Главреду.

"Ми бачимо, що війська Путіна захопили дві найбільші в світі атомні станції-Чорнобильську і Запорізьку. І тому він може спровокувати теракт на цих об'єктах атомної енергетики або на якомусь хімічному підприємстві. Що стосується країн Балтії, то якщо він буде їх захоплювати таким же бліцкригом і НАТО раптом буде намагатися їх звільнити, то тут він якраз і може завдати тактично обмежений удар", - пояснив експерт.

Як повідомляв Главред, на майданчику захопленої окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку. Зокрема, окупанти використовують ЗАЕС як військову базу.

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