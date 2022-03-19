Підготовку переговорів із Зеленським гальмує Путін, який вагається - радник Ердогана

Володимир Зеленський і Володимир Путін / колаж УНІАН, Reuters

Ібрагім Калін - радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробив прогноз з приводу майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та країни-агресора РФ Володимира Путіна (за посередництва свого боса). Про це повідомляє портал Hürriyet.

"На зустрічах із Зеленським і Путіним наш президент передав свою пропозицію про припинення війни і допомогу в організації зустрічі двох лідерів у Туреччині. Пан Зеленський до цього готовий. Пан Путін же вважає, що позиції для переговорів на рівні керівництва ще не закриті", - повідомив Калин.

За його словами, основними вимогами Кремля на переговорах буде згода України на російську окупацію Донбасу і Криму. І саме цього Путін вимагатиме від Зеленського під час переговорів, які, ймовірно, відбудуться в Туреччині за посередництва Ердогана.

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Нагадаємо, раніше американське видання Financial Times повідомило, що учасники російсько-українських переговорів вже окреслили попередній мирний план з припинення війни.

Нібито Росія виводить свої війська виключно із захоплених в ході вторгнення після 24 лютого 2022 українських територій, а Україна зобов'язується проголосить нейтралітет і відмовитися від амбіцій про вступ до НАТО і скорочення ЗСУ.