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Розплата за війну: схвалено примусове вилучення активів банків РФ в Україні

12 травня 2022, 12:58

Україна примусово вилучає права власності РФ та її резидентів.

РНБО
В РНБО вдарили по банках РФ / УНІАН

Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про примусове вилучення в Україні права власності РФ і її резидентів-99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку ВЭБ.РФ, і 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Сбербанку Росії.

Згідно з його рішенням від 11 травня, затвердженим в той же день указом президента №326, також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу веб.РФ до ПІБ на 0,93 млрд і Сбербанку Росії до МР Банк на 14,9 млрд грн. Відповідне рішення РНБО і указ президента опубліковані на сайті Верховної Ради в четвер.

Крім того вилучаються інші фінансові активи зазначених "дочок" російських банків, за винятком 3 млрд грн МР банку, які спрямовуються на задоволення вимоги його кредиторів.

РФ розплачується за війну в Україні

Як повідомлялося, Уряд України 9 квітня прийняв рішення про вилучення корпоративних прав і фінансових активів виведених з ринку на початку війни МР Банку і Промінвестбанку. Як уточнив Кабмін, це рішення, по суті, є практичним впровадженням в життя закону "про основні принципи примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ і її резидентів".

"Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав вимоги боргу, коштів, які є на рахунках, ОВДП, депозитарних сертифікатів. Тому, звичайно, наступним рішенням має бути рішення РНБО, але цей важливий крок у напрямку (вилучення) уряд зробив вже сьогодні", – зазначила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко.

Нацбанк України раніше, 11 березня, направив до Кабінету Міністрів лист, в якому запропонував примусово вилучити в дохід держави фінансові активи МР Банку і Промінвестбанку.

"У дохід держави може бути направлено близько 26 млрд грн. Це грошові кошти, ОВДП, депозитні сертифікати... зрозуміло, що українські вкладники цих банків повинні отримати свої вклади спочатку в межах гарантованої суми", - сказав глава Нацбанку Кирило Шевченко, коментуючи цей лист в інтерв'ю Економічній правді.

Що відомо про банки РФ в Україні

Як повідомлялося, НБУ 25 лютого відкликав банківську ліцензію і ліквідував банки, що знаходяться під контролем РФ: АТ Міжнародний резервний банк (раніше АТ Сбербанк) і Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (ПАТ Промінвестбанк).

Згідно з даними на сайті НБУ, на початок лютого цього року МР Банку (раніше – Сбербанк) належало ОВДП на 9 млрд грн і депозитних сертифікатів НБУ майже на 6 млрд грн при загальному розмірі активів 61,6 млрд грн, у тому числі чистих – 34,9 млрд грн. Крім того у банку було 1,95 млрд грн грошових коштів, з яких 0,37 млрд грн – на рахунку в НБУ, 10,8 млрд грн в інших банках і інвестиційної нерухомості на 0,67 млрд грн.

З іншого боку на початок лютого МР Банк був винен 14,6 млрд грн іншим банкам і 6,7 млрд грн – клієнтам, у тому числі 3,8 млрд грн юрособам і 2,9 млрд грн – фізособам.

Що стосується Промінвестбанку, то ОВДП і депозитні сертифікати НБУ на 1 лютого у нього були відсутні. При загальному розмірі активів в 28,5 млрд грн, у тому числі чистих – 6,8 млрд грн, вільних грошових коштів у нього було 0,32 млрд грн, у тому числі в Нацбанку – 0,28 млрд грн, коштів в інших банках – 1,25 млрд грн, інвестиційної нерухомості – на 1,18 млрд грн.

З іншого боку, ПІБ на початок лютого був винен 0,91 млрд грн іншим банкам і всього 0,03 млрд грн-клієнтам.

Раніше президент України Володимир Зеленський 19 березня підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 березня про продовження на 3 роки санкцій проти двох російських фінансових установ – Ощадбанку і Промінвестбанку.

Санкції проти російських банків в Україні

  • Президент України Петро Порошенко в 2017 році ввів санкції проти 5 російських банків, які працювали на території Української держави - Сбербанк Росії, ВТБ банку, БМ Банку, Промінвестбанку та VS Bank. Юридичним особам заборонили проводити фінансові операції, пов'язані з їх бенефіціарами і материнськими структурами в Росії.
  • Фінансові установи групи ВТБ перестали працювати на території України в 2018 році. Тоді ж Сбербанк продав VS Bank. Внаслідок цього в Україні залишилося два російські банки - Сбербанк і Промінвестбанк.
  • Навесні 2019 року указом президента України Петра Порошенка на базі рішення РНБО і з ініціативи Кабміну і НБУ були введені санкції проти 294 компаній і 848 фізичних осіб, серед яких і російські банки.
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РНБО санкції Сбербанк Росії Промінвестбанк
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