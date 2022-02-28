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Великобританія найближчими днями повністю заморозить активи всіх російських банків

28 лютого 2022, 18:56

З такою заявою виступила глава МЗС Великобританії Ліз трас.

Ліз Трас, Володимир Путін
Ліз трас, Володимир Путін / колаж Reuters

Глава МЗС Великобританії Ліз Трас у понеділок заявила, що Лондон прийняв рішення заморозити активи ще трьох російських банків - ВЭБу, "Совкомбанку", банку "Открытие".

"Я введу повне заморожування активів щодо ще трьох російських банків - ВЭБ, Совкомбанку і банку "Открытие", - заявила Трас, виступаючи в британському парламенті.

Більш того, Великобританія збирається ввести обмеження на безготівкові фінансові операції у фунтах стерлінгів для російських банків. Цей захід торкнеться, зокрема, Сбербанку, зазначила Трас.

Також два найбільших державних банки Китаю обмежили операції на покупку російської сировини - Bank of China і ICBC.

читайте такожFacebook ввів санкції проти російських пропагандистів, у відповідь Росія блокує соцмережуДля кожного такого рішення потрібне схвалення вищого керівництва країни, пише Bloomberg.

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Підрозділи Industrial&Commercial Bank of China (ICBC) слідом за західними банками перестали видавати акредитиви покриття угод з російськими сировинними експортерами. Банк повністю припинив обслуговування поставок в доларах, але в деяких випадках видає акредитиви на Угоди в юанях.

Раніше ми повідомляли, що Україна заявила, що Росія за порушення основних принципів Інтерполу в ході війни з Україною повинна бути виключена з організації. З проханням негайно прийняти відповідне рішення звернувся міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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