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"Чорт з ним": Маск "дав задню" і відновлює фінансування Starlink для України

15 жовтня 2022, 21:44

Забезпечуючи роботу Starlink в Україні, Ілон Маск продовжує "фінансувати український уряд".

Starlink, Ілон Маск
Ілон Маск продовжить фінансування Starlink для України / Фото Instagram, Telegram

Знаменитий американський мільярдер Ілон Маск повідомив про те, що він знову готовий оплачувати супутниковий інтернет Starlink для України.

Відповідний пост він розмістив у Twitter. Разом з тим він підкреслив, що продовжує втрачати гроші через цей проект.

Він відкрито написав, що забезпечуючи роботу Starlink в Україні, продовжує "фінансувати український уряд".

"Чорт з ним... хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України", - додав Маск.

'Чорт з ним': Маск 'дав задню' і відновлює фінансування Starlink для України
/ @elonmusk

Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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