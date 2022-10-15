'Чорт з ним': Маск 'дав задню' і відновлює фінансування Starlink для України

Забезпечуючи роботу Starlink в Україні, Ілон Маск продовжує "фінансувати український уряд".
Знаменитий американський мільярдер Ілон Маск повідомив про те, що він знову готовий оплачувати супутниковий інтернет Starlink для України.
Відповідний пост він розмістив у Twitter. Разом з тим він підкреслив, що продовжує втрачати гроші через цей проект.
Він відкрито написав, що забезпечуючи роботу Starlink в Україні, продовжує "фінансувати український уряд".
"Чорт з ним... хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України", - додав Маск.
Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.
На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".
14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.
У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".
Читайте також:
- "Марсу потрібні люди": Ілон Маск пояснив, чому став батьком дев'ятьох дітей
- Маск спілкувався з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України-ЗМІ
- Маск виступив проти звільнення Криму: Starlink там не працюватиме