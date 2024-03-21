Чехія передала Україні останні Мі-24: у Міноборони більше 'немає, чим пожертвувати'

Чехія передала Україні останні радянські вертольоти Мі-24, які були в країні. Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, пише Deník N.
"У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати", - зазначила Чернохова.
У виданні зазначили, що два тижні тому Чернохова представила уряду секретний документ і пропозицію про передачу Україні Мі-24. Згодом пропозицію міністра оборони Чехії в режимі секретності схвалив Кабмін. Таким чином, Чехії вдалось відправити в Україну останні вертольоти Мі-24/35 радянського виробництва.
Що відомо про Мі-24?
Мі-24 (за класифікацією НАТО — Hind, рос. Миль Ми-24, в народі — "Крокодил") — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття. Став одним із символів Війни в Афганістані. Сьогодні перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України, пише Вікіпедія.
Передача F-16 Україні
Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен оголосив, що Данія планує першою передати Україні винищувачі F-16. Країна має намір відправити 6 літаків цього літа.
Також міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 на початку літа. Першими в Україну прибудуть данські літаки, а пізніше у 2024 році за ними прибудуть і нідерландські.
Як повідомляв Главред, ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше. Україна продовжує проводити роботу над адаптацією інфраструктури для обслуговування таких винищувачів.
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