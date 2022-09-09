Перший спадкоємець: король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського

Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського / instagram.com/kensingtonroyal/

Король Британії Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Із цього моменту він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля.

"Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул і приймає титул герцога Корнуольського. І також Я оголошую, що дарую йому титул принца Уельського", - сказав британський король в зверненні у п'ятницю, 9 вересня.

Король впевнений, що новий принц Уельський й надалі очолюватиме дискусії в Британії і націлюватиме увагу туди, де потрібна допомога.

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Оскільки сам Чарльз став королем, то свій титул принца Уельського, він автоматично передав синові та невістці, які в майбутньому успадкують британський трон.

"Я знаю, що Кетрін поруч із ним. Наші нові принц і принцеса Уельські продовжуватимуть надихати і вести наші національні розмови", – зазначив король Чарльз.

Зазначимо, що Кейт Міддлтон носитиме титул, який востаннє носила принцеса Діана, коли була одружена з Чарльзом.

Титул принца Уельського переходить з покоління в покоління з 14 століття. Король Чарльз отримав його в 1958 році і тепер передає його своєму синові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон також отримаютьтитули Корнуоллів, котрі раніше належали Каміллі Паркер-Боулз - новій королеві-консорту.

Чарльз III також згадав про Гаррі й Меган Маркл, висловивши їм свою любов, і додав, що вони продовжують розвивати своє життя "за морем".

Новий король Британії у своїй першій промові також подякував матері-королеві Єлизаветі II за її приклад для нього і всієї родини, а також сказав, що вона дала обіцянку служити народу і стримала її.

Дивлячись на неї, король Чарльз III "зобов'язується протягом решти часу, який дає йому Бог, підтримувати конституційні принципи, які лежать в основі нації".

Смерть Єлизавети II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

Тепер британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Карлу III 74 роки.

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