Перший спадкоємець: король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського

Король впевнений, що новий принц Уельський і надалі очолюватиме дискусії в Британії і націлюватиме увагу туди, де потрібна допомога.
Король Британії Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Із цього моменту він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля.
"Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул і приймає титул герцога Корнуольського. І також Я оголошую, що дарую йому титул принца Уельського", - сказав британський король в зверненні у п'ятницю, 9 вересня.
Король впевнений, що новий принц Уельський й надалі очолюватиме дискусії в Британії і націлюватиме увагу туди, де потрібна допомога.
Оскільки сам Чарльз став королем, то свій титул принца Уельського, він автоматично передав синові та невістці, які в майбутньому успадкують британський трон.
"Я знаю, що Кетрін поруч із ним. Наші нові принц і принцеса Уельські продовжуватимуть надихати і вести наші національні розмови", – зазначив король Чарльз.
Зазначимо, що Кейт Міддлтон носитиме титул, який востаннє носила принцеса Діана, коли була одружена з Чарльзом.
Титул принца Уельського переходить з покоління в покоління з 14 століття. Король Чарльз отримав його в 1958 році і тепер передає його своєму синові.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон також отримаютьтитули Корнуоллів, котрі раніше належали Каміллі Паркер-Боулз - новій королеві-консорту.
Чарльз III також згадав про Гаррі й Меган Маркл, висловивши їм свою любов, і додав, що вони продовжують розвивати своє життя "за морем".
Новий король Британії у своїй першій промові також подякував матері-королеві Єлизаветі II за її приклад для нього і всієї родини, а також сказав, що вона дала обіцянку служити народу і стримала її.
Дивлячись на неї, король Чарльз III "зобов'язується протягом решти часу, який дає йому Бог, підтримувати конституційні принципи, які лежать в основі нації".
Смерть Єлизавети II
8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.
"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.
З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.
Тепер британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Карлу III 74 роки.
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