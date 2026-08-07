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"Ціна буде високою": як Польща відповість на вторгнення РФ, названо сценарій

Юрій Берендій
7 серпня 2026, 17:28
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Польща може стати ціллю гібридної операції РФ.
'Ціна буде високою': як Польща відповість на вторгнення РФ, названо сценарій
Експерт спрогнозував сценарій гібридної атаки Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Експерт прогнозує гібридну атаку РФ на Польщу
  • Польща може зіткнутися з дефіцитом безпеки
  • Ціна помилок польської влади буде дуже високою

Країна-агресорка Росія може вдатися до гібридної операції проти Польщі та країн Балтії, щоб уникнути прямої військової відповіді з боку НАТО. За такого розвитку подій Польща ризикує опинитися перед серйозними викликами у сфері безпеки. Про це повідомив директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду.

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На думку експерта, Кремль може обрати формат дій, який створить для Альянсу складну політичну ситуацію та поставить під сумнів ефективність механізмів колективного захисту.

"Я більш ніж переконаний, що Росія завдасть удару по країнах Балтії та Польщі. Переконаний, що це буде операція гібридного типу, яка унеможливить застосування статті 5, тобто НАТО не відповідатиме превентивними ударами. Це продемонструє слабкість НАТО та ЄС", - зазначив Кулик.

Окрему увагу він звернув на можливі наслідки для українсько-польських відносин у разі виникнення такої кризи. На його переконання, Київ має діяти, виходячи зі стратегічних інтересів, попри нинішні політичні суперечки.

"Польща зіткнеться з серйозним дефіцитом безпеки. І коли це станеться, Україна має першою простягнути руку допомоги Польщі. Незважаючи на всі нинішні погроми, незважаючи на всі історичні конфлікти та політичні суперечки, ми маємо оперативно підтримати поляків. Це буде правильно і зі стратегічної, і з політичної, і з геополітичної точок зору", - наголосив Кулик.

Також експерт різко розкритикував частину польського політичного істеблішменту та припустив, що в разі воєнної загрози нинішня риторика може швидко змінитися. Водночас він вважає, що нинішній підхід Варшави до безпекової політики містить стратегічні прорахунки.

"У них же є план відходу за Віслу та очікувати там на прибуття американських і німецьких військ, які мають їх врятувати. Польща робить ту саму помилку, що й у 1939 році: замість пошуку союзників і партнерів вона шукає суперечності та конфлікти. Ціна буде дуже високою. Можлива континентальна війна. Неготовність Польщі до протистояння коштуватиме їй життів, безпеки та добробуту", - підсумував Кулик.

'Ціна буде високою': як Польща відповість на вторгнення РФ, названо сценарій
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Антиукраїнська політика Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, історик та народний депутат Володимир В'ятрович зазначив, що в Польщі посилюється антиукраїнська істерія. Він підкреслив зростання рейтингу президента Навроцького пов'язане з антиукраїнськими заявами. За його словами, такі наративи формувалися близько 20 років і змінитися можуть лише завдяки позиції самих поляків.

Генеральне консульство України у Вроцлаві повідомило про інцидент за участю громадян України, які зазнали нападу. Консульство очікує оперативної реакції польських правоохоронців та притягнення винних до відповідальності. За повідомленнями, внаслідок нападу постраждалі отримали тяжкі травми, у них підозра на струс мозку та розірване вухо, а проти дівчини застосували електрошокер.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про умови Польщі щодо вступу України до ЄС і пов'язав це з вшануванням історичних постатей. Політик висунув вимогу офіційно визнати трагедію на Волині геноцидом. Він також перелічив три пункти претензій, зокрема юридичні оцінки подій 1943 року, вшанування пам'яті загиблих і офіційні вибачення.

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Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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