Цілі Путіна знову поскромнішали, хоче взяти одне місто і "заморозити війну" – російський політолог

Цілі Путіна знову поскромнішали, він уже хоче взяти одне місто і "заморозити війну", вважає російський політолог/ Reuters, Facebook Роман Бочкала

У російського диктатора Володимира Путіна через постійні невдачі на фронті вже не раз змінювалася ціль у війні проти України. Коли йому не вдалося взяти Київ і російські війська відступили від української столиці, він ставив своїй армії за ціль захопити Харків. Зараз у Путіна залишилася одна максимальна мета – захопити місто Слов'янськ у Донецькій області.

Росіяни хочуть захопити це місто за кілька тижнів чи місяців. Таку думку висловив російський політолог, математик і публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє "24 канал".

Після захоплення Слов’янська Путін хоче заморозити бойові дії. А коли війна перейде у стадію "замороженого конфлікту", російський диктатор хоче почати "двосторонні переговори РФ та України щодо спірних територій" – окупованих територій Херсонської і Запорізької областей.

Проте президент Росії досі не зрозумів, що Україна ніколи не погодиться віддати їй свої землі, каже Піонтковський.

"У нього дві надії. Перша – знову мобілізувати всю західну агентуру і дотиснути українську владу. Друга – терор проти мирного населення. Терором (Путін. – Ред.) хоче змусити населення просити владу якось помиритися. Проте з цим він абсолютно помилився. Всі його злочини лише збільшують рішучість українського народу", – додав російський політолог.

Раніше повідомлялося, що на Заході заговорили про наступника Путіна і дали тривожний прогноз. Ймовірний наступник президента РФ Володимира Путіна буде таким же жорстоким, як і нинішній господар Кремля, заявив дослідник, автор книги "Московські правила" Кейр Джайлс.

Нагадаємо, на думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, російський диктатор Володимир Путін прагне до переговорів з керівництвом країн Заходу – через проблеми, які йому приносить війна в Україні.

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