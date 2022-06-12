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Мета Путіна - знищення культури України: Захід посилив НАТО і не стоятиме осторонь - Байден

12 червня 2022, 12:37

Захід, навіть незважаючи на економічні проблеми, продовжить підтримувати Україну, сказав Джо Байден.

Україна Байден
Захід не дозволить Путіну знищити культуру України - Байден/ Колаж Reuters, УНІАН

Глава РФ Володимир Путін не просто здійснив військове вторгнення в Україну, він намагається знищити незалежну культуру держави і вважає, що її не існує. Захід вже посилив Північноатлантичний альянс і, незважаючи на економічні проблеми, продовжить підтримувати Україну. Про це заявив президент США Джо Байден.

"Подивіться, що він (Путін) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що залишилося. Він знищує всі їхні культурні центри музеї, школи, пам'ятки. Він намагається знищити культуру України", - сказав Байден під час свого брифінгу.

читайте такожБайден дуже поважає Зеленського: у США відповіли на резонансну публікацію BloombergЗа його словами, неприпустимо залишити Україну у такій ситуації без підтримки, тому Захід, який вже посилив НАТО, і, незважаючи на проблеми з економікою, як і раніше надаватиме Києву допомогу.

"Думка, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, просто неможлива. Неможливо. І тому ми посилили НАТО, і тому ми допомагаємо Україні", - підкреслив Джо Байден.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав про те, що наразі армія України не може перейти до контрнаступальної операції. За його словами, українським військовим не вистачає зброї. У військ РФ перевага у військовій техніці, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ЗСУ для контрнаступу потрібно багато зброї. Зокрема, це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України проблеми зі зброєю. Захід повинен посилити постачання. За його словами, у Росії наразі колосальна перевага в артилерії на Донбасі. Без збільшення постачань зброї ЗСУ зіткнуться зі складнощами у відбитті наступу військ РФ, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної операції.

Дивіться відео ТСН - Байден летить до Європи заради України

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