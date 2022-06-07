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Через скептицизм союзників: у США пояснили, чому Байдену довелося розсекретити дані про вторгнення РФ

7 червня 2022, 07:27

Інші держави напередодні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну не вірили заявам про те, що напад готується.

У США пояснили, чому Байдену довелося розсекретити дані про вторгнення РФ/ Reuters

Президент США Джо Байден напередодні вторгнення Росії на територію України 24 лютого віддав наказ розсекретити дані розвідки, тому що держави-союзники скептично сприймали усі заяви офіційних осіб Сполучених Штатів про те, що РФ готує напад.

Про це розповіла директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє CNN. За її словами, представники американської розвідки пояснили ситуацію політикам США. Проте коли ті розказали про це колегам з інших країн, вони не повірили і зіткнулися зі скептицизмом.

Після такої реакції від інших країн Байден наказав розсекретити дані розвідки, щоб переконати представників інших держав у підготовці Росією широкомасштабного вторгнення.

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: "Ви повинні вийти і поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову взаємодіяти і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до потенційного російського вторгнення", – розповіла Хейнс.

Раніше американська розвідка визнала, що недооцінила "здатність до опору" України та українців в умовах нападу Росії. Тепер спецслужби США активно переглядають свої методики аналізу.

Також раніше експосол США в Україні заявив, що Україна має право бити по російській артилерії навіть на території РФ. Немає значення, де розташовані російські підрозділи – якщо вони ведуть вогонь по Україні, то значить вони є ціллю для ураження, каже Тейлор.

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