'Ціль досягнута': у Росії цинічно похвалилися новим ударом по Україні

РФ завдала масованого удару високоточними засобами по Україні.

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Удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, скріншот

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В Міноборони РФ відреагували на удар по Україні

Там заявили, що це була відповідь на удар по Таганрозі

У міністерстві оборони країни-агресора Росії цинічно прокоментували масовану атаку на об'єкти енергетики України.

Зокрема, там заявили, що це була "відповідь" на удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області.

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Також стверджується, що ціль ранкового удару "досягнута" та "всі об'єкти уражено".

У військовому відомстві РФ додали, що 11 грудня "з території України було завдано ракетного удару" нібито шістьма американськими ракетами ATACMS по військовому аеродрому в районі Таганрога.

"У відповідь на застосування американської далекобійної зброї ЗС РФ завдано масованого удару високоточними засобами ураження великої дальності повітряного та морського базування, ударними БПЛА по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу", – йдеться в заяві.

Удар РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працювали сили ППО.

Під масованим ударом країни-агресора РФ перебувала енергетика всієї України. Через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

Ракетна атака на Україну тривала майже три години, тоді як атака БпЛА тривала цілих 11 годин. Небезпечною ситуація була для Стрия, Бурштину, Одеси, Київської агломерації, Кременчука, Харківщини.

Повітряні Сили розповіли, що радіотехнічними військами було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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