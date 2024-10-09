'Перемога' від Байдена з Гарріс і 'план' Трампа: у чому головна проблема для України

Заяви політиків на виборах можна порівняти з "політичною тріскотнею" або "циганським гіпнозом", вважає Андрій Золотарьов.

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Гарріс і Трамп не розкривають деталей своїх "планів" щодо завершення російсько-української війни / Колаж Главреда. Фото: ОП, УНІАН

Президент США Джо Байден, віцепрезидентка і кандидатка на посаду господаря Білого дому від демократів Камала Гарріс у межах передвиборчої кампанії говорять про те, що війна має завершитися перемогою України. Опонент Гарріс - республіканець Дональд Трамп - заявляє, що у нього є план нібито швидкого завершення війни. Але проблема полягає у відсутності будь-якої конкретики. Про це заявив директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що заяви політиків на цьому етапі можуть бути будь-якими.

"Політики можуть скільки завгодно говорити, що в когось із них є якийсь план, а Байден може навіть заявляти про завершення війни перемогою України", - зазначив експерт.

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Однак конкретики в цих заявах жодної немає.

"Але конкретики дійсно немає. Це політична тріскотня, порівнянна з циганським гіпнозом", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Коротко про президентські вибори у США / Інфографіка: Главред

Заяви в США про війну Росії проти України - що відомо:

Президент Джо Байден раніше зробив прогноз про перемогу України у війні з Росією.

За його словами, Штати нададуть підтримку Києву на цьому шляху.

Республіканець Дональд Трамп сказав, що війна в Україні має завершитися справедливо. При цьому він неодноразово говорив про свою нібито спроможність швидко її закінчити, але не розкривав деталі "плану".

Україна повинна здобути перемогу у війні, заявила в інтерв'ю CBS News Камала Харіс. Як конкретно це має статися, вона не говорила. При цьому Гарріс утрималася від відповіді на запитання про вступ України до НАТО.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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