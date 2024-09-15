Нова заява про мир в Україні: що пообіцяв Трамп

Трамп вкотре наголосив, що якби перебував на посту президента США, Росія б не починала повномасштабне вторгнення в Україну.

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Трамп вважає, що закінчити війну він зможе за допомогою сили і мудрості / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ua.depositphotos.com

Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що однією з перших речей, яку він зробить у випадку перемоги на виборах - врегулює війну між країною-агресором Росією та Україною.

На цьому він наголосив і під час звернення до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES, яке Трамп записав на прохання експрем'єра Великобританії Бориса Джонсона, передає "Інтерфакс".

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – Главред), і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості", - сказав він. відео дня

Трамп зауважив, що на його думку, війни б і взагалі не було, якби він перебував на посаді президента США раніше. Також він пообіцяв, що після виборів, у випадку його перемоги, зміниться багато чого.

"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато змінять, у тому числі і щодо цієї війни", - наголосив кандидат у президенти США.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зеленський згодом заявив, що Трамп висловив прихильність Україні та розуміння, як складно вижити під час війни.

Раніше повідомлялося, що у разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією і фактично "заморозити" бойові дії.

Напередодні сам кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вийшов із заявою щодо закінчення війни в Україні. Він в черговий раз наголосив на своїй здатності припинити бойові дії ще до нового року. А планує він вмовити на переговори російського диктатора Путіна шляхом погроз щодо зниження цін на нафту.

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