Нова заява про мир в Україні: що пообіцяв Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що однією з перших речей, яку він зробить у випадку перемоги на виборах - врегулює війну між країною-агресором Росією та Україною.
На цьому він наголосив і під час звернення до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES, яке Трамп записав на прохання експрем'єра Великобританії Бориса Джонсона, передає "Інтерфакс".
"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – Главред), і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості", - сказав він.відео дня
Трамп зауважив, що на його думку, війни б і взагалі не було, якби він перебував на посаді президента США раніше. Також він пообіцяв, що після виборів, у випадку його перемоги, зміниться багато чого.
"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато змінять, у тому числі і щодо цієї війни", - наголосив кандидат у президенти США.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зеленський згодом заявив, що Трамп висловив прихильність Україні та розуміння, як складно вижити під час війни.
Раніше повідомлялося, що у разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією і фактично "заморозити" бойові дії.
Напередодні сам кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вийшов із заявою щодо закінчення війни в Україні. Він в черговий раз наголосив на своїй здатності припинити бойові дії ще до нового року. А планує він вмовити на переговори російського диктатора Путіна шляхом погроз щодо зниження цін на нафту.
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