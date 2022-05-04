Брюссель відключить Сбербанк від SWIFT і поступово введе ембарго на нафту з РФ - голова Єврокомісії

Урсула фон дер Ляйен / ua . depositphotos.com

Новий, шостий пакет санкцій Євросоюзу включатиме відключення російського Ощадбанку від системи міжнародної системи онлайн-платежів SWIFT. Плюс також є перспектива введення Єврокомісією поетапної відмови від закупівлі російської нафти, говорить керівник ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій. Ми відключаємо від SWIFT Сбербанк-безумовно, найбільший банк Росії - і два інших великих банки", - сказала вона під час свого виступу в Європарламенті.

За словами чиновниці, Єврокомісія всерйоз має намір ввести заборону на російську нафту.

"Скажемо прямо - це буде непросто. Але ми просто зобов'язані над цим працювати. Ми подбаємо про поетапну відмову від російської нафти", - додала фон дер Ляйен.

В Євросоюзі також підготували перелік високопоставлених військових та інших осіб, які скоювали військові злочини в Бучі.

"Ми знаємо, хто ви. І ви будете притягнуті до відповідальності. Ми забороняємо доступ до нашого ефіру трьом великим російським державним мовникам, які агресивно поширюють путінську брехню і пропаганду", ‒ сказала фон дер Ляйен.

читайте такожУ країн ЄС немає згоди щодо повного ембарго на російські енергоносії - Боррель

Росії прогнозують дефолт

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що РФ, швидше за все, вже в цьому році зіткнеться з дефолтом за своїми зовнішніми позиками. Казначейство США зупинило виплати доларових боргів з рахунків Росії в американських банках. Це сталося після нападу Росії на територію України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Росії не вдасться уникнути дефолту. Санкції через військового вторгнення в Україну посилюються. ВВП держави має скоротитися на 11%.

Керівник російського ВТБ Банку Андрій Костін раніше заявив, що Росію через санкції Заходу може чекати дефолт за державним боргом. Після 4 травня, коли вірогідний дефолт, іноземні інвестори можуть виступити з позовом на вимогу своїх грошей. Можливо, ситуація призведе до певних проблем.

Інші новини: