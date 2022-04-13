Повне енергетичне ембарго: у Зеленського анонсували нові санкції проти РФ

Андрій Єрмак / Офіс президента

Фіналізується план дій, спрямований на введення нового пакету санкцій проти РФ, що включає енергетичне ембарго.

Про наступні санкції проти РФ, які введе ряд західних країн, повідомив у своєму Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він уточнив, що на завершальному етапі робота групи українських і міжнародних експертів.

"Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові індивідуальні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор РФ", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.

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За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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