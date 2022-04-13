Повне енергетичне ембарго: у Зеленського анонсували нові санкції проти РФ

На Росію чекають нові потужні санкції, повідомив Андрій Єрмак.
Фіналізується план дій, спрямований на введення нового пакету санкцій проти РФ, що включає енергетичне ембарго.
Про наступні санкції проти РФ, які введе ряд західних країн, повідомив у своєму Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Він уточнив, що на завершальному етапі робота групи українських і міжнародних експертів.
"Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові індивідуальні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор РФ", - додав Єрмак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.
Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.
Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.
"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.
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За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.
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