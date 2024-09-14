У росіян десятки "двохсотих": на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФ

У Курській області підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України зупинили спробу прориву росіян і знищили ворожих солдатів разом із технікою.
На позиції українських десантників у Курській області ворог кинув 14 одиниць військової техніки - у багатогодинному бою їх було розбито, йдеться в повідомленні ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що серед російської техніки - два танки, одинадцять БМД і один БТР зі складу однієї з військових частин "ВДВ" країни-агресора РФ.
"Спроба прорвати оборонні позиції ЗСУ виявилася провальною: у важкому бою, що тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще знаються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на відмінно", - пишуть українські десантники.
У результаті на полі бою залишилися п'ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.
"Решта вцілілих російських "ведевешників" втекли", - додали в ДШВ ЗСУ.
Дивіться відео - українські десантники розбили підрозділи ВДВ РФ:
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Операція в Курській області - останні новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майор назвав цілі ЗСУ в Курській області. Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії, не виключає Олексій Гетьман.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.
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