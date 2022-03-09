Британська розвідка: українська ППО домоглася значних успіхів проти бойових літаків РФ

Це, на думку Міноборони Великобританії, заважає Росії контролювати повітряний простір.
Міністерство оборони Великобританії дало оцінку протиповітряній обороні України за 14 днів війни.
На офіційному Twitter-акаунті Міністерства з'явилася Заява організації:
"Українські засоби ППО, очевидно, домоглися значних успіхів у боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, що, ймовірно, завадило їм домогтися будь-якого ступеня контролю над повітрям".
Також вони продовжують поширювати інформацію про реальний стан деяких міст України, і викривають віроломне бомбардування мирного населення.
"Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні російських військ і продовжують піддаватися сильним артилерійським обстрілам", - підкреслило Міноборони Великобританії.
Також вони коротко змалювали ситуацію в Києві та області: "Бої на північний захід від Києва тривають, і російським силам не вдалося домогтися яких-небудь значних проривів".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 9, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjAjI4vbCk
?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/eAqudcHW05
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