Британська розвідка: українська ППО домоглася значних успіхів проти бойових літаків РФ

Винищувачі МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ / defence-ua.com

Міністерство оборони Великобританії дало оцінку протиповітряній обороні України за 14 днів війни.

На офіційному Twitter-акаунті Міністерства з'явилася Заява організації:

"Українські засоби ППО, очевидно, домоглися значних успіхів у боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, що, ймовірно, завадило їм домогтися будь-якого ступеня контролю над повітрям".

Також вони продовжують поширювати інформацію про реальний стан деяких міст України, і викривають віроломне бомбардування мирного населення.

"Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні російських військ і продовжують піддаватися сильним артилерійським обстрілам", - підкреслило Міноборони Великобританії.

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Також вони коротко змалювали ситуацію в Києві та області: "Бої на північний захід від Києва тривають, і російським силам не вдалося домогтися яких-небудь значних проривів".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjAjI4vbCk



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/eAqudcHW05 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 9, 2022

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