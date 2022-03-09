Путін розлютився, дізнавшись, що Вінницю обстріляли найціннішими в РФ ракетами - розслідувач Bellingcat

Путін / скріншот

Президент Росії Володимир Путін був "розлючений", дізнавшись, що росіяни обстріляли Вінницький аеропорт найціннішими ракетами, яких в РФ не більше тисячі.

За інформацією джерел журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, Путіну не говорять про повну картину російського вторгнення, зокрема той факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських окупантів

"Після того, як було проінформовано, що 8 ракет, дуже дорогих ракет, з тих, яких вже трохи в запасах Росії, були вистрілені по Вінниці, Путін був розлючений, тому що йому доповідали, що ці ракети найцінніші і взагалі їх там не більше тисячі", - цитує журналіста "Укрінформ".

Нагадаємо, 6 березня російський окупант завдав ракетного удару по аеродрому Вінниця з акваторії Чорного моря за допомогою стратегічних бомбардувальників. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, що володіють великою дальністю застосування, до 5500 км.

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