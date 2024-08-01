Удар по Су-35 Путіна: у Британії зробили гучну заяву щодо F-16 в Україні

Перша група українських пілотів закінчила Royal Air Force у березні, нагадав Грант Шаппс.

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Повідомлялося про передачу Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував інформацію про те, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну.

У соцмережі Х він прокоментував статтю в The Telegraph про те, що винищувачі F-16 нарешті прибули в Україну.

Очільник Міноборони Британії зазначив, що постачання американських винищувачів ЗСУ означає переломний момент у боротьбі з терором російських Су-35 у небі України.

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Хто такий Грант Шаппс? Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британський політик.Міністр оборони Великої Британії з 31 серпня 2023 року; до цього обіймав посади міністра транспорту (2019-2022), міністра внутрішніх справ (19-25 жовтня 2022 року)[2] і міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (2023), повідомляє "Вікіпедія".

"F-16, що прибувають в Україну, знаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35. Перша група українських пілотів закінчила Royal Air Force (навчання в Королівських ВПС Великої Британії. - ред.) у березні, Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо", - написав Шаппс.

/ @grantshapps

Раніше у США розповіли, чого чекати від F-16 в Україні. США та інші західні країни готують пілотів і технічне обслуговування F-16. У цьому фінансовому році США планують підготувати 12 українських пілотів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни в істериці готуються "полювати" на F-16. Повідомлення ЗМІ про прибуття F-16 в Україну неабияк спантеличило окупантів, вони готуються збивати нові винищувачі.

Як повідомлялося раніше, видання Bloomberg повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. Точну кількість літаків не називають, проте йдеться про те, що їх поки що небагато.

/ Инфографика: Главред

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