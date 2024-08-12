Путін злякався і накинувся на чиновника через доповідь про наступ на Курськ

У Росії Кремль дуже нервує через наступ у Курській області. Це підтверджує і дивна реакція російського диктатора Володимира Путіна, який під час наради спробував приховати дані про жорсткі територіальні втрати РФ. Відео вже розлетілося в Мережі.
На кадрах видно, як Путін проводить нараду по відеоконференції. Т.в.о. губернатора Курської області Анрей Смирнов доповідав йому про ситуацію і про те, скільки населених пунктів втратила РФ під час цього наступу.
За даними Смирнова, збройні сили захопили 28 населених пунктів, де проживає близько 2 тисяч осіб. Сама глибина просування становить 12 кілометрів, а ширина - 40 кілометрів. Чиновник називає дуже складною ситуацію в Курській області.
Почувши це, Путін розлютився і почав перебивати Смирнова.
"Послухайте, це вам оборонне відомство доповість, яка ширина і глибина проникнення. Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію", - сказав Путін.
Дивіться відео з дивною реакцією Путіна на доповідь про наступ на Курську область:
Наступ на Курську область - останні новини
Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна та військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".
Захід стверджує, що наступ ЗСУ в Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалося. Це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Leopard 2 для Сил оборони.
На думку преси, метою проведення операції на території Курської області є дестабілізація ситуації в Росії, а не анексія її території. А питання захоплення Курської АЕС безпосередньо залежатиме від розвитку операції в Курську.
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