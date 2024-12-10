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Бригади в 40 тисяч "багнетів": Макрон ініціює введення миротворців в Україну – ЗМІ

Олексій Тесля
10 грудня 2024, 22:38
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Суть французької пропозиції - потужна миротворча місія в Україні.
Війська Франції, Макрон
Еммануель Макрон обговорює введення миротворців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Основне:

  • Макрон у Варшаві обговорить введення миротворців в Україну
  • Міжнародна місія може складатися з п'яти бригад

Президент Франції Еммануель Макрон прибуває до Варшави в четвер, щоб обговорити план європейської миротворчої місії, яка може бути введена в Україну після закінчення війни.

Можлива участь Польщі в миротворчій місії в Україні має вирішальне значення через військовий потенціал і географічне положення, пише Rzeczpospolita.

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Уточнюється, що суть французької пропозиції - миротворча місія, яка гарантуватиме, що Кремль у майбутньому не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію розмежування.

Нагадується, що ще в лютому Макрон уперше висунув ідею відправки військ НАТО в Україну. Елі Тененбаум, експерт із паризького IFRI, який працює над проектом такої місії, пояснює, що вона може складатися з п'яти бригад (близько 40 тис. солдатів), а Польща може взяти на себе командування однієї з них.

Зазначається, що одну з моделей надання Україні гарантій безпеки називають "німецькою": прийняти країну до НАТО навіть без остаточного встановлення її кордонів, як це було з Німеччиною 1955 року. Однак Америка цього не бажає, як і Німеччина.

Другий шлях - "ізраїльська" модель: масові поставки зброї в Україну навіть після укладення миру. Це невизначено, з огляду на бюджетні труднощі, як у США, так і в Європі.

І третій сценарій - "корейська" модель: міжнародна миротворча місія, яка понад 70 років охороняла лінію розмежування між Південною та Північною Кореєю. Саме на цій третій моделі з включенням елементів першої та другої базувалися гарантії безпеки Києва.

На думку експертів, що більше країн візьме участь у такій миротворчій місії, то більше шансів, що Росія не наважиться на черговий напад на Україну. Тому і для Америки було дуже важливо навіть символічно долучитися до цієї ініціативи.

Rzeczpospolita пише, що Нідерланди також зацікавлені в проєкті. Однак, окрім Польщі та країн NB8, принципово важливою є участь у розбудові місії Франції та Великої Британії.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що таке Rzeczpospolita?

Rzeczpospolita - це загальнонаціональна польська щоденна газета ліберально-консервативного спрямування. На 2016 рік видання щоденно читало 274 000 читачів, 75% з яких мали вищу освіту і майже 87% — постійну роботу.

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Еммануель Макрон війна Росії та України
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