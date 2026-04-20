'БПЛА літають, все розносять': в росіян в Туапсе істерика через українські атаки

Росіян лякає ефективна робота українських військових.

У росіянки здали нерви через атаку українських дронів на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Росіяни скаржаться на постійні атаки дронів

В Туапсе після сьогоднішньої атаки у море витік Мазут

Сьогодні, 20 квітня, дрони атакували Туапсе, внаслідок чого у резервуарному парку місцевого НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Схоже, ця атака неабияк злякала росіян, які живуть у місті.

Про це свідчить емоційне відео росіянки, яке опублікував у Telegram офіцер Сил оборони Андрій Коваленко. Вона розповіла, що хотіла жити з дитиною на морі, але зараз воно у мазуті. Водночас над Туапсе постійно літають дрони і руйнують все.

Скріншот з телеграм-каналу Андрія Коваленка

"[Що, нецензурно - Главред] тут взагалі робити? БПЛА ці [кляті, нецензурно - Главред] літають, все розносять, не знаєш чи будеш, [чорт забирай, нецензурно - Главред], живий взагалі, чи прокинешся ти живими чи ні, і твоя дитина", - сказала вона.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Жінка додала, що не розуміє, навіщо взагалі жити в Туапсе тепер, а єдиною перевагою міста, на її думку, є тепло. Але, судячи з емоцій росіянки, ця перевага тепер не перекриває мінуси життя в Туапсе.

Чи продовжить Україна удари по об'єктах на території РФ Главред писав, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, Україна продовжить завдавати ударів по РФ навіть попри те, що партнери просили не руйнувати російські нафтові термінали. Чиновник зауважив, що партнерів можна зрозуміти у їхніх проханнях, але в України є національний інтерес в ураженні об'єктів на території країни-агресорки.

Нагадаємо, Главред писав, що 19 квітня було уражено підприємство оборонно-промислового комплексу окупантів "Атлант Аеро". Воно розташоване в Таганрозі Ростовської області РФ.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 17 квітня невідомі дрони атакували Ленінградську область РФ. Тоді росавіація була змушена оголосити про обмеження роботи ленінградського аеропорту "Пулково".

Напередодні стало відомо, що в місті Валуйки Бєлгородської області РФ дрони уразили склади паливно-мастильних матеріалів та логістику окупаційної армії РФ.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

