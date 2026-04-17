Росію всю ніч атакували дрони: є руйнування й пожежі, зупиняли аеропорт

Інна Ковенько
17 квітня 2026, 08:26
У ленінградському аеропорту понад 20 рейсів на виліт і посадку скасували або затримали.
Дрони атакували Ленінградську область РФ/ Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Головне:

  • У Ленінградській області всю ніч лунали вибухи
  • У РФ заявили про нібито збиття 12 безпілотників
  • Внаслідок атаки невідомих дронів зупинявся ленінградський аеропорт "Пулково"

У ніч на 17 квітня невідомі дрони атакували Ленінградську область РФ. Росавіація оголосила про обмеження роботи ленінградського аеропорту "Пулково".

Губернатор регіону Олександр Дрозденко стверджує, що протиповітряна оборона нібито збила 12 дронів.

Повітряну тривогу у регіоні у зв'язку із загрозою безпілотників оголосили ще о 03:28.

У Ломоносівському районі уламки пошкодили автомобіль та вікна будівлі. У Виборзькому районі через падіння дрона загорілося складське приміщення, постраждалих немає.

О 04:30 Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків в аеропорту "Пулково". Також обмеження у повітряному просторі вплинули на маршрути з/до Калінінграда, у "Храбровому" попередили про можливі зміни в розкладі.

Близько 06:00 російські ЗМІ писали про те, що 5 літаків не можуть приземлитися в аеропорту Пулково через атаку дронів. Так, літак авіакомпанії Air Cairo із Шарм-ель-Шейху кружляє колами в районі Пскова. Два борти "Перемоги" літають у Вологодській області: один біля озера Біле, другий у районі села Ізбоїщі. Приблизно там кружляють два літаки авіакомпанії "Росія" з Сургута і Пермі. Літаки не можуть приземлитися дронову загрозу.

В аеропорту затримали 11 рейсів на виліт, 8 скасували, посадку не дозволили шістьом літакам.

Як раніше писав Главред, у ніч проти 15 квітня в Росії лунали потужні вибухи. Під атакою українських дронів опинилася Бєлгородська область. На місці удару спалахнула масштабна пожежа, у небо піднявся густий стовп диму.

Крім того, у ніч на 11 квітня в Росії було гучно. Невідомі безпілотники атакували Краснодарський край, де після серії вибухів з’явилася яскрава заграва у небі та здійнялася пожежа. Під ударом міг опинитися об'єкт нафтопровідної інфраструктури.

Нагадаємо, атака дронів на Волгоградську область в ніч на 10 квітня спричинила масштабну пожежу на нафтоперекачувальній станції (НПС) "Тінгута" - одному з ключових вузлів транспортування дизельного пального на південь РФ.

Росію всю ніч атакували дрони: є руйнування й пожежі, зупиняли аеропорт

