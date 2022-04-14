"Боїться, адже летить у безодню ганьби": Незворов розповів, навіщо Путіну двійники

Незворов розповів, навіщо Путіну двійники / колаж "Обозреватель"

Відомий російський репортер і публіцист Олександр Невзоров вважає, що у диктатора РФ Володимира Путіна напевно є двійники. Про це Невзоров сказав в інтерв'ю журналісті Олесі Бацман.

"Це двійники, які двійниками виглядають на відстані 100-150 метрів, для якихось офіційних заходів, коли нікого поруч не виявиться", - сказав публіцист.

Незворов пояснив, що двійників не приваблюють для серйозних зустрічей зі світовими лідерами, інтерв'ю або відеозвернень. Інакше різницю відразу помітять.

"Це не ті люди, які можуть замінити його в розмові, інтерв'ю, на зустрічах. Ні, це, скажімо так, бутафорські фігури непридатні для близького розглядання", – додав він.

Невзоров зазначив, що використання двійників – стандартна практика серед політиків.

"Ну, боїться він дико замахів. Ну, боїться він власних снайперів. Він всього боїться, тому що прекрасно зараз розуміє, в яку безодню летить. У безодню ганьби і мороку", – йдеться в коментарі Невзорова.

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Нагадаємо, раніше Олександр Невзоров говорив, що масові вбивства окупантами мирних жителів у Київській області можуть боком вилізти президенту РФ Володимиру Путіну.

"Мільйони людей прокидаються і заходять в свої смартфони, щоб прочитати всього два слова. "Путін мертвий" - це те, що, хочуть побачити в заголовках абсолютно все. На жаль, якщо вірити його прессекретарю Пєскову, президент РФ перебувати в хорошому психологічному стані. Це він говорить про людину, за наказом якої вже загинули десятки тисяч людей і знесені з лиця землі міста", - заявив Невзоров.

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