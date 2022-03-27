"Олександр Глібович, браво": Невзоров показав, як Зеленський робить селфі біля труни Путіна

Олександр Невзоров / facebook.com/nevzorovanevzorov

Російський журналіст і публіцист Олександр Незворов опублікував знімок, на якому президент України Володимир Зеленський робить селфі з Володимиром Путіним у труні.

Хоч це фото і було зроблено за допомогою редактора, але багато українців (та й не тільки українці) хотіли б цього.

Попри те, що проти Невзорова у РФ відкрили кримінальну справу, журналіст продовжує затяту критику путінського режиму після вторгнення в Україну.

"Найцікавішого на картинці і не видно!!! Цікаво труну Путіна дорівнює довжині його столу або ще довше? Вважаю, довше метра на півтора. Це допомагає створити ілюзію неймовірної висоти та величі покійного. При цьому головне - труну не відкривати. Регіт нащадків, що зважилися розкрити поховання буде дуже довгим", - зазначив публіцист на своєму Telegram-каналі.

t.me / nevzorovtv

Не залишив без уваги гострий коментар Невзорова й український журналіст Дмитро Гордон.

"Крім зброї і духу, ми будемо знищувати цих нелюдів гумором. Олександр Глібович, браво, люблю!", - написав він на своїй сторінці в Instаgram.

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, став об'єктом ненависті не тільки наших співвітчизників, а й багатьох людей по всьому світу.

Астрологи, тарологи, екстрасенси задаються останнім часом двома питаннями - коли закінчиться війна в Україні 2022 і коли помре Путін. Передбачення про смерть господаря Кремля робив і фармацевт і алхімік Нострадамус.

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