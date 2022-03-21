"Війна моментально завершиться": Невзоров розповів, як зупинити Росію

Невзоров розповів, як зупинити Росію / facebook.com/nevzorovanevzorov

Російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров заявив, що вперше за 80 років все людство хоче смерті однієї людини.

В ході публічної зустрічі в Ізраїлі він зазначив, що президент РФ Володимир Путін розв'язав криваву і безглузду бійню в Україні та викликає полум'яну ненависть у всьому світі.

"Мільйони людей прокидаються і заходять у свої смартфони, щоб прочитати всього два слова. "Путін мертвий" - це те, що, хочуть побачити в заголовках абсолютно всі. На жаль, якщо вірити його прессекретарю Пєскову, президент РФ перебувати в хорошому психологічному стані. Це він говорить про людину, за наказом якої вже загинули десятки тисяч людей і знесені з лиця землі міста", - заявив Невзоров.

Наступи його смерть, стверджує публіцист, і війна моментально завершиться. Тому що її причина виникла в запаленому конспірологією та історичною безграмотністю однієї єдиної людини, президента РФ.

читайте такожЦіна безглуздої війни для Росії: як заощадження росіян перетворюються на гарбузПоки складно стверджувати, як саме закінчить свої дні Путін. Чи то, як Усама бен Ладен, від рук спецпідрозділу "морських котиків". Чи то від замаху з боку найближчого оточення.

Як повідомляв Главред, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

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