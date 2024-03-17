В окупантів великі втрати: ЗСУ відкинули російських штурмовиків на півдні

Ворог здійснив дві спроби штурмів на лівобережжі Дніпра і чотири - в районах Роботиного.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На лівому березі Дніпра в Херсонській області російські окупаційні війська за добу двічі намагалися штурмувати позиції українських захисників.

Спроби ворога не були вдалими, повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

"За минулу добу здійснив дві спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та чотири - в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ворожі підрозділи, зазнавши суттєвих безповоротних і санітарних втрат, відступили на свої позиції. При цьому українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Окупанти також проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів і тиснуть артилерійськими обстрілами.

/ фото: Главред

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Бої за плацдарм на Лівобережжі

Раніше повідомлялося, що ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку на лівий берег Дніпра Херсонської області, говорили в ОВА Херсонщини. Ситуація важка, проте українські воїни продовжують утримувати плацдарм.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили плани щодо лівобережжя Херсонської області - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що війська розширюватимуть плацдарм. Окупанти вже стикаються з проблемами.

У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 російських окупантів. Інцидент стався 23 лютого. Повідомлялося, що ворожий військовий літак міг впасти.

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