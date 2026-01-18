Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Бойові" черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

Руслана Заклінська
18 січня 2026, 11:24
1056
Шведські спецслужби підозрюють білоруських черниць у стеженні за стратегічними об'єктами.
'Бойові' черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ
Кремлівські черниці пробрались до Швеції / Колаж: Главред, фото: Монастир Святої Єлизавети

Коротко:

  • Черниці монастиря Святої Єлизавети продавали вироби ручної роботи у шведських церквах
  • Монастир має зв’язки з РФ та підтримує війну РФ проти України
  • Черниць помічали поруч із військовими РФ

Напередодні Різдва у шведських церквах розгорівся скандал через візит представниць білоруського монастиря Святої Єлизавети. Черниці продавали вироби ручної роботи, проте згодом з’ясувалося, що за цією діяльністю можуть стояти російські спецслужби та пропаганда. Про це пише The Telegraph.

Церква Швеції офіційно попередила вірян, що монастир Святої Єлизавети має тісні зв’язки з російською військовою розвідкою (ГРУ) та відкрито підтримує повномасштабне вторгнення в Україну. Твердження про благодійність неправдивий, а доходи використовуються для підтримки російського націоналізму та фінансування війни.

відео дня

Що відомо про черницб

Черниці цього монастиря відомі як "Z-черниці" через публічну демонстрацію окупаційного символу "Z". Їх неодноразово фіксували на тимчасово окупованих територіях України у бронежилетах поруч із військовими РФ під час заходів із "підвищення бойового духу" окупантів. Духовний керівник монастиря Андрій Лемешонок навіть називав своїх підопічних "бойовою одиницею".

Реакція духовенства

Настоятель церкви в Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що запросив черниць, не усвідомлюючи ризиків. Тепер він розуміє, що подібні візити використовуються у пропагандистських цілях, хоча заперечує, що продані сувеніри могли суттєво профінансувати війну через незначні суми виторгу.

У Швеції цей інцидент вважають частиною масштабної стратегії РФ. Керівниця кризового планування Церкви Швеції Крістіна Сміт наголосила, що Росія системно намагається отримувати доступ до церковних будівель у країнах НАТО, розміщувати священнослужителів поблизу стратегічних об'єктів й створювати ілюзію підтримки кремлівської політики за кордоном.

Монастир Святої Єлизавети заперечує підтримку агресії, стверджуючи, що займається лише допомогою нужденним.

Окрему тривогу викликає православна церква у Вестеросі, розташована лише за 300 метрів від стратегічного аеропорту. Шведські спецслужби підозрюють, що цей об’єкт може використовуватися для збору розвідувальної інформації та спостереження за критичною інфраструктурою.

УПЦ МП - останні новини

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розслідують підпільну школу при монастирі УПЦ МП у Голосіївському районі. Дітей навчали за радянськими підручниками, співали радянські пісні та дивилися російські фільми. Заклад маскували під "сімейний клуб", але навчання велося п’ять днів на тиждень.

Як повідомляв Главред, УПЦ МП не готова до розриву з Московським патріархатом і, ймовірно, чекатиме завершення війни та сприятливішої політичної ситуації. Митрополит Онуфрій дотримується обережної позиції і рішення щодо автокефалії прийматиме залежно від результатів війни.

Раніше держслужба з етнополітики підтвердила, що УПЦ (МП) є афілійованою з РПЦ. Митрополит Онуфрій відмовився усувати порушення закону, тому Київська митрополія втратила право користуватися державним і комунальним майном.

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Швеція новини Білорусі війна Росії та України новини Швеції
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

11:55Війна
Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:59Світ
В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

09:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

Останні новини

12:14

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

12:02

"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовимВідео

11:59

Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

11:55

Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

11:28

Северіон Дангадзе: біографія і досьє досьє

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
11:24

"Бойові" черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

11:06

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

10:57

Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

10:41

"Дякую за моральні травми": відома співачка висміяла Jerry Heil і зі скандалом покинула її лейбл

Реклама
09:59

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:54

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 січня: Рибам потрібна допомога, Терезам - інтрига

09:25

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

08:58

Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

08:53

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

08:42

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня: Левам - влада, Дівам - прозріння

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 січня (оновлюється)

08:10

У України є 2-3 місяці: що буде потімПогляд

07:39

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитинаФотоВідео

06:10

Чому Лондон не хоче зустрічі з ПутінимПогляд

Реклама
05:27

Котлети зі звичайного фаршу абсолютно по-новому: рецепт простіше простого

04:36

Обрані Всесвітом: три знаки зодіаку, на яких чекає неочікуваний поворот у житті

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з іграшкою за 19 секунд

03:00

Найкращий час настав: чотири знаки зодіаку входять у період великого везіння

01:49

Вчені приголомшили катастрофічним прогнозом: Земля може бути випарена Сонцем

17 січня, субота
23:45

Росія весь день б'є по енергетиці Харківщини: деталі серйозних "прильотів"Фото

22:33

Не оцет і не хімія: знайдено засіб проти цвілі, який реально працюєВідео

22:11

Трьом знакам зодіаку судилося радикальне перезавантаження: зміни на порозі

21:37

Правила комендантської години в Києві оновлені: названо головні зміни

21:11

"Тема закрита": Мілевський побився з екс-одноклубником по "Динамо" під час матчуВідео

20:34

Обмеження у всіх регіонах: як відключатимуть електроенергію 18 січня

20:17

"На кону - глобальний мир": Трамп ввів мита проти Європи через Гренландію

19:34

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

19:33

Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з дочкою від КурніковоїВідео

19:31

Удар по місцю запуску Орєшніка: ЗМІ дізналися про потужну атаку дронів

19:10

Окупанти готують терор ще одного міста за допомогою fpv-дронівПогляд

19:03

В Італії затримали судно, яке перевозило метали з російського порту

18:44

У ГУР дізналися про плани ворога: Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

18:23

Еліти РФ почали домовлятися з США: Курносова оцінила можливість арешту Путіна

18:05

"Київ не зможе функціонувати": нардеп описав три сценарії української енергетики

Реклама
17:30

Аварійна ситуація: у Києві десятки будинків без тепла, "блекаут" до 10 годин

17:13

Долари курсом на Москву - Тимошенко двічі потрапляла під валютний контроль

17:11

Суспільне відреагувало на скандал навколо фіналістки Нацвідбору та її зв'язків з РФ

16:49

Що українська делегація буде доводити команді Трампа в Маямі: Зеленський розповів

16:40

Путініст Пєвцов змарнів і перетворився на пенсіонера

16:20

РФ била по видобувному газовому обладнанню "Нафтогазу": деталі "прильотів"

16:20

Росія може вдарити по підстанціях АЕС України - в ГУР озвучили мету ворога

16:09

Чи відступлять морози з Полтави та області: синоптики дали прогноз

15:55

Послаблення комендантської години: які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним

15:52

Гороскоп Таро на завтра, 18 січня: Ракам - дякувати, Терезам - крок вперед

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти