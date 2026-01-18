'Бойові' черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

Шведські спецслужби підозрюють білоруських черниць у стеженні за стратегічними об'єктами.

Напередодні Різдва у шведських церквах розгорівся скандал через візит представниць білоруського монастиря Святої Єлизавети. Черниці продавали вироби ручної роботи, проте згодом з’ясувалося, що за цією діяльністю можуть стояти російські спецслужби та пропаганда. Про це пише The Telegraph.

Церква Швеції офіційно попередила вірян, що монастир Святої Єлизавети має тісні зв’язки з російською військовою розвідкою (ГРУ) та відкрито підтримує повномасштабне вторгнення в Україну. Твердження про благодійність неправдивий, а доходи використовуються для підтримки російського націоналізму та фінансування війни.

Черниці цього монастиря відомі як "Z-черниці" через публічну демонстрацію окупаційного символу "Z". Їх неодноразово фіксували на тимчасово окупованих територіях України у бронежилетах поруч із військовими РФ під час заходів із "підвищення бойового духу" окупантів. Духовний керівник монастиря Андрій Лемешонок навіть називав своїх підопічних "бойовою одиницею".

Реакція духовенства

Настоятель церкви в Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що запросив черниць, не усвідомлюючи ризиків. Тепер він розуміє, що подібні візити використовуються у пропагандистських цілях, хоча заперечує, що продані сувеніри могли суттєво профінансувати війну через незначні суми виторгу.

У Швеції цей інцидент вважають частиною масштабної стратегії РФ. Керівниця кризового планування Церкви Швеції Крістіна Сміт наголосила, що Росія системно намагається отримувати доступ до церковних будівель у країнах НАТО, розміщувати священнослужителів поблизу стратегічних об'єктів й створювати ілюзію підтримки кремлівської політики за кордоном.

Монастир Святої Єлизавети заперечує підтримку агресії, стверджуючи, що займається лише допомогою нужденним.

Окрему тривогу викликає православна церква у Вестеросі, розташована лише за 300 метрів від стратегічного аеропорту. Шведські спецслужби підозрюють, що цей об’єкт може використовуватися для збору розвідувальної інформації та спостереження за критичною інфраструктурою.

УПЦ МП - останні новини

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розслідують підпільну школу при монастирі УПЦ МП у Голосіївському районі. Дітей навчали за радянськими підручниками, співали радянські пісні та дивилися російські фільми. Заклад маскували під "сімейний клуб", але навчання велося п’ять днів на тиждень.

Як повідомляв Главред, УПЦ МП не готова до розриву з Московським патріархатом і, ймовірно, чекатиме завершення війни та сприятливішої політичної ситуації. Митрополит Онуфрій дотримується обережної позиції і рішення щодо автокефалії прийматиме залежно від результатів війни.

Раніше держслужба з етнополітики підтвердила, що УПЦ (МП) є афілійованою з РПЦ. Митрополит Онуфрій відмовився усувати порушення закону, тому Київська митрополія втратила право користуватися державним і комунальним майном.

